מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר המחישה את עוצמת האיום הצבאי והטרוריסטי על ישראל.

אולם לצד האיום הביטחוני הישיר, ראוי לבחון גם את האפשרות שגורמים עוינים מבקשים להשפיע על ישראל באמצעים פוליטיים, כלכליים ותודעתיים.

על רקע החשדות למעורבות זרה בבחירות, מתעוררת השאלה אם קטאר מנסה לנצל גם את המחלוקות הפנימיות בחברה הישראלית כדי לקדם את מטרותיה.

לדעתי, אין להתעלם מן הקשר האידיאולוגי בין קטאר לבין תנועת האחים המוסלמים, שהשפעתה ניכרת בזירות שונות בעולם המוסלמי. חמאס צמח מתוך התנועה הפלסטינית של האחים המוסלמים, וקטאר מקיימת עמו קשרים ארוכי שנים. לצד זאת, קטאר פועלת להרחבת השפעתה בזירה הבינלאומית באמצעות השקעות, מימון מוסדות וקשרים מדיניים.

תנועת האחים המוסלמים נוסדה בשנת 1928 במצרים בידי חסן אל־בנא. היא שואפת להעניק לאסלאם ולחוקי השריעה מקום מרכזי בעיצוב החברה והמדינה. לאורך השנים פעלו זרמים שונים בתנועה באמצעים פוליטיים וחברתיים, ובחלק מן המדינות נקשרו אליה גם פעילות אלימה וארגונים קיצוניים. כמה מדינות הגדירו את התנועה או חלקים ממנה כארגון טרור, בעוד שבמדינות אחרות מעמדה שונה. לפיכך, חשוב להבחין בין זרמיה ובין דרכי הפעולה השונות המיוחסות לה.

מעורבות קטאר בבחירות בישראל עדיין מחייבת בירור. אין בידי לקבוע כי התקיים קשר ישיר בין קטאר לבין המפלגות הערביות, אך החשדות להתערבות זרה מחייבים בדיקה יסודית ושקופה ככל האפשר. השאלה המרכזית היא אם גורמים חיצוניים ניסו להשפיע על התנהגות הבוחרים, על המערכת המפלגתית או על השיח הציבורי באמצעות מימון והפעלת גורמי השפעה.

קטאר פועלת זה שנים להרחבת השפעתה גם מחוץ למזרח התיכון. באירופה ובארצות הברית מתקיים דיון ציבורי על היקף פעילותה הכלכלית, החינוכית והפוליטית, ועל השאלה אם חלק מן ההשקעות והמענקים משמשים גם לקידום אינטרסים אידיאולוגיים. בצרפת, למשל, נשמעות טענות בדבר השפעה של מימון זר על מוסדות דת וארגונים חברתיים. גם בארצות הברית מעוררת פעילותה של קטאר במוסדות אקדמיים שאלות על שקיפות ועל השפעה.

מבחינתי, הסוגיה אינה מסתכמת בעצם העברת הכספים. מדינה רשאית לקיים קשרים כלכליים ומדיניים עם מדינות אחרות, אך כאשר עולה חשד שמימון זר נועד להשפיע באופן סמוי על תהליכים פוליטיים, מדובר בעניין המחייב בדיקה. הדברים נכונים במיוחד בישראל, שבה המחלוקות הפנימיות חריפות והמערכת הפוליטית רגישה לכל שינוי במאזן הכוחות.

החברה הערבית בישראל היא חלק מן המערכת האזרחית והפוליטית של המדינה, ואזרחיה זכאים להשתתף בבחירות ולהשפיע על הרכב הכנסת והממשלה. השתתפות פוליטית כשלעצמה אינה מעידה על מעורבות זרה או על כוונה לפגוע במדינה. עם זאת, כמו בכל מגזר אחר, אם מתעורר חשד למימון אסור או להתערבות חיצונית, יש לחקור אותו ולברר את העובדות.

ייתכן שגורמים זרים מזהים במחלוקות סביב ממשלת הימין, ובייחוד סביב בן גביר וסמוטריץ', הזדמנות להעמיק את הפילוג בחברה הישראלית. אולם האפשרות הזאת היא בגדר השערה כל עוד לא הוצגו ראיות הקושרות גורם זר לפעילות פוליטית מסוימת. אין צורך להמעיט בחשיבות החשד, אך גם אין להפוך אותו למסקנה לפני שנבדק.

החשש הרחב יותר הוא מפני ניסיון לנצל את כללי המשחק הדמוקרטיים כדי לערער את האמון במוסדות המדינה. מערכות בחירות, מאבקים בכנסת, מחאות ציבוריות והליכים משפטיים הם חלק טבעי ממשטר דמוקרטי. דווקא משום כך, חשוב לזהות התערבות זרה בלתי חוקית, אם קיימת, בלי לפגוע בזכויותיהם של אזרחים ושל מפלגות הפועלים כחוק.

ישראל כבר למדה בדרך הקשה עד כמה מסוכנת הערכת חסר של כוונות האויב. מתקפת 7 באוקטובר חייבת אותנו לבחון מחדש תפיסות ביטחוניות ומדיניות, אך גם להיזהר מהסקת מסקנות גורפות. האיום הצבאי מצד ארגוני טרור הוא ממשי, ואילו טענות בדבר פעילות פוליטית סמויה של גורמים זרים מחייבות תשתית ראייתית נפרדת.

לדעתי, אין להסתפק בבחינת איומים צבאיים בלבד. כסף, השפעה תקשורתית, קשרים פוליטיים וניצול מחלוקות חברתיות עשויים לשמש כלים בידי מדינות המבקשות לקדם אינטרסים על חשבון מדינות אחרות. מדינת ישראל צריכה לפתח יכולת לזהות ניסיונות כאלה, לחשוף אותם ולפעול נגדם במסגרת החוק.

גם מערכת המשפט נדרשת לאזן בין ההגנה על זכויות האזרח לבין צורכי הביטחון. אין סתירה הכרחית בין השניים: הגנה על הדמוקרטיה מחייבת הן שמירה על זכויות פוליטיות והן התמודדות עם התערבות זרה אסורה. האתגר הוא להבחין בין פעילות פוליטית לגיטימית לבין מעשים שנועדו לפגוע בביטחון המדינה או בטוהר הבחירות.

ראו הוזהרתם. ובינתיים, על הציבור בישראל לשמוח על כך שלא הושגה הכרעה מוחלטת בין המחנות, ולנצל את ההזדמנות לתהליך של ריפוי ותיקון לאומי. במקום להעמיק את החשדנות ההדדית, עלינו לחזק את המשותף ולדרוש בירור עובדתי של כל חשד להתערבות זרה. יש לנו ארץ אחת ולא אחרת, ועם אחד ולא אחר.