יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פרסם הבוקר (שלישי) קריאה להקמת ממשלה יציבה ללא המפלגות הערביות, אך בניגוד להצהרותיו בסוף השבוע, נמנע הפעם מלפסול במפורש את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת המפלגות החרדיות.

"חייבים למנוע בחירות נוספות. במצב הפוליטי שנוצר יש מספיק מקום לתמרון, ובניווט נכון אפשר להקים במהרה ממשלה מתפקדת ויציבה ללא רע"מ והמשותפת", כתב ליברמן ברשת X.

ההתבטאות עוררה תשומת לב לנוכח הצהרתו הנחרצת בסוף השבוע, שבה הבהיר כי כל החרמותיו מלפני הבחירות נותרו בתוקף.

"כפי שאתם יודעים, אצלי מילה זו מילה, וכל מה שאמרתי לפני הבחירות תקף גם אחריהן. לא נשב עם ביבי ולא עם טיבי, לא עם גולדקנופף ולא עם דרעי. לא עם יאסר חוג'יראת ולא עם שאר תומכי הטרור. לא במישרין ולא בעקיפין", כתב אז ליברמן.

עוד הצהיר כי הקואליציה היחידה שבאה בחשבון מבחינתו היא ממשלה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד, ובהן הליכוד ללא נתניהו: "הקואליציה היחידה שבאה בחשבון היא קואליציה המורכבת אך ורק ממפלגות ציוניות, כולל הליכוד בלי ביבי".

הוא הציב גם שני תנאים מרכזיים להשתתפות בממשלה הבאה: הקמת ועדת חקירה ממלכתית וקידום חוק גיוס לכולם. לדבריו, קואליציה שלא תציב את שני הנושאים בראש סדר העדיפויות אינה רלוונטית מבחינת ישראל ביתנו.