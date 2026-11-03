פשיטה בירושלים צילום: דוברות המשטרה

כוחות גדולים של שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים, בגיבוי לוחמי משמר הגבול ונציגי המנהל האזרחי, פעלו היום (שלישי) בצורה ממוקדת בשכונת נווה יעקב שבצפון הבירה, והרסו מספר מבנים בלתי חוקיים שהוקמו בשטח.

המבנים הוקמו תוך השתלטות אסורה על קרקעות באזור, תופעה שעוררה בתקופה האחרונה מתיחות רבה, חיכוכים ועימותים חוזרים ונשנים מול תושבי השכונה שזעקו נגד הפגיעה באורח חייהם ובביטחונם.

"זה פשוט הפך לבלתי-נסבל", אמרו תושבים לערוץ 7. "זהו שטח פתוח שגורמים עבריינים ופרחחים השתלטו עליו, תוך הקמת מבנים, אהלים ומתחמים ניידים. הם גרמו לכולנו סבל רב, תוך השמעת מוזיקה רועשת, התנהלות קולנית בלילות, ואוי היה למי שהעז להעיר להם".

בעקבות החלטת המנהל האזרחי, נכנסו הכוחות למתחם, פינו את הבינוי הפיראטי והשיבו את הסדר הציבורי על כנו.

מפקד תחנת שפט, סגן ניצב אמיר בן קיקי, התייחס לפעילות הדרמטית ואמר: "לא נאפשר לאף גורם להפר את החוק ולפגוע בסדר הציבורי. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, בשיתוף כלל גורמי האכיפה, לשמירה על החוק, הסדר הציבורי, שלום הציבור וביטחונו".