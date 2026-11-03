Everest HORROR! Helicopters Collide at Pheriche Helipad in Nepal | World News

תייר הודי בן 47 נהרג ולפחות שני בני אדם נוספים נפצעו הבוקר (שלישי) בהתנגשות בין שני מסוקים שניסו לנחות באזור הר האוורסט בנפאל, סמוך למסלול המוביל למחנה הבסיס של ההר הגבוה בעולם.

התאונה התרחשה באזור הכפר פריצ'ה, הנמצא בגובה של כ-4,200 מטרים מעל פני הים. שני המסוקים, שהופעלו בידי חברות פרטיות, התנגשו בעת שהתקרבו לנחיתה. על פי דיווחים מקומיים, להבי המסוקים פגעו זה בזה.

כתוצאה מההתנגשות נהרג תייר מהודו שהיה על אחד המסוקים. אזרח ניו זילנד נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי באזור הבירה קטמנדו. בדיווחים מקומיים נוספים נמסר כי שני הטייסים נפצעו.

לפי רויטרס, אחד המסוקים נשא תיירים שחולצו מאזור האוורסט, בעוד המסוק השני הוביל מטען. הרשויות בנפאל פתחו בבדיקת נסיבות ההתנגשות.

המסוקים משמשים באזור ההררי להעברת מטיילים, ציוד ואספקה, וכן לחילוץ מטפסים שנפגעו או מתקשים להמשיך בדרכם בשל תנאי מזג האוויר והגובה הרב.