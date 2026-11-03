בבחירות האמצע המתקיימות היום (שלישי) נרשמת דריכות שיא ופעילות ענפה בקרב הקהילות החרדיות בניו יורק ובניו ג'רזי.

לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות, נרשמה מעורבות גבוהה מצד ראשי קהילות, מנהלי מוסדות תורה ועסקני ציבור בריכוזים הגדולים בבורו פארק, ויליאמסבורג, מונסי, קרית יואל, ניו סקוור ולייקווד, מתוך שאיפה להבטיח את ייצוג צורכי הקהילה מול רשויות השלטון.

במוקד התחרות בניו יורק עומד המרוץ הצמוד למשרת המושל בין המושלת הדמוקרטית המכהנת קאת'י הוקול לבין המועמד הרפובליקני ברוס בלייקמן.

בהשוואה למערכות בחירות קודמות, נרשמו הפעם שינויים בולטים במפת התמיכה הקהילתית, כאשר גורמים מרכזיים בסאטמאר ובבאבוב פרסמו הודעות תמיכה בהוקול על רקע קשריה עם הנציגים וקיומן של תכניות סיוע וזיכויי מס למוסדות החינוך הפרטיים.

מנגד, בלייקמן הדגיש במסע הבחירות שלו את המאבק באנטישמיות, נושאי הביטחון האישי והתחייבותו למנוע את הלאמת בית החולים מיימונידס בברוקלין.

במקביל, במחוז רוקלנד פרסמו ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות המייצגים כ-35 אלף תלמידים מכתב תמיכה משותף במועמדים המכירים את צורכי הקהילה, ובהם חבר הקונגרס הרפובליקני מייק לולר המתמודד במחוז 17 הקריטי.

בניו ג'רזי נרשמת התעניינות במרוצים המקומיים בג'קסון הסמוכה ללייקווד סביב סוגיות פיתוח, בניית בתי כנסת ואישורי בנייה.

לצד זאת, פרסמו 'אגודת ישראל באמריקה' וארגון 'מכון אלף' אזהרה חמורה המזכירה כי בעלי תושבות קבע (גרין קארד) ואשרות שהייה אינם רשאים להשתתף בהצבעה הפדרלית, מחשש להסתבכות משפטית ופגיעה במעמד ההגירה.