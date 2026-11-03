הרב ד"ר עדו רכניץ ממכון משפטי ארץ בעפרה יצא לחקור תחום הלכתי שסבר כי אבד במהלך שנות הגלות, אך הופתע לגלות מאות פסיקות שעסקו בזכויות הפרט ובסמכויות הציבור.

בספר חדש הוא מבקש להחזיר את המשפט המנהלי העברי למרכז השיח התורני והמשפטי בישראל.

הספר, "משפט וצדק תראה במדינה - מבוא למשפט המנהלי העברי", רואה אור במסגרת "ספריית תורה ומדינה" של מכון משפטי ארץ, בעריכת הרב ד"ר ירון אונגר והרב אייל רזניקוביץ'.

הרב רכניץ מספר כי בתחילת עבודתו הניח שעקרונות המשפט המנהלי העברי אבדו במהלך הגלות, בדומה לחלק מההלכות הנוגעות למלכות ישראל. אלא שהעיון במקורות הוביל אותו למסקנה הפוכה.

"כאשר יצאתי לדרך לכתיבת ספר זה הנחתי שגם ההלכות והכללים של המשפט המנהלי העברי אבדו לנו. ולכן כעת מוטל עלינו לחדש אותם בדרך של היקש מהמקורות המעטים שבידינו העוסקים במלכות ישראל. אולם, מיד לאחר שהתחלתי לעיין במקורות התברר לי שטעות בידי וההלכה כוללת התייחסות רחבה ועמוקה לסוגיות אלה", הוא כותב.

לדבריו, דווקא בתקופת הגלות התפתח עולם הלכתי עשיר שעסק ביחסים שבין הפרט לבין מוסדות הציבור. "קהילות ישראל בגלות, במיוחד בימי הביניים, היו מסגרת פוליטית מחייבת, שבה לאזרח היו חובות וזכויות. כדרכו של עולם, התגלעו לעיתים מזומנות מחלוקות בין האזרח לבין הקהילה, ואלה הובאו להכרעת פוסקי ההלכה".

הרב רכניץ מסביר כי פוסקי ההלכה נדרשו לפתח עקרונות משפטיים על יסוד ההלכה ועקרונות הצדק הטבעי. "התוצאה היא מאות רבות של פסיקות בנושאים ציבוריים, היוצרות תחום משפטי-תורני עשיר".

המשפט המנהלי העברי פרח במיוחד בתקופת האימפריה העות'מאנית, ובפרט בעיר סלוניקי שביוון, שבה פעלו פוסקי הלכה חשובים. עם ראשית האמנציפציה החל התחום לדעוך, עד שנדחק מתודעתם של רבים מפוסקי ההלכה.

בהקדמת הספר מצטט הרב רכניץ את דברי הראי"ה קוק בספר "אורות המלחמה": "עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות".

על הדברים מוסיף הרב רכניץ: "דומני שעת הזמיר אכן הגיעה, וניתן לנהל ממלכה באופן הגון וצודק, כפי שמחייב המשפט הציבורי העברי".

לדבריו, עם חידוש החיים הציבוריים במדינת ישראל התעורר מחדש הצורך בעקרונות המשפט המנהלי העברי. "בימינו, פוסקי ההלכה ומשפטנים נדרשים שוב לשאלות משפטיות ציבוריות במחלוקות בין פרט לקהילה, והצורך בהיכרות עם תחום זה הפך לדחוף וחשוב", הוא כותב.

כדי להמחיש את הרלוונטיות של התחום לימינו, מציין הרב רכניץ כמה סוגיות שנידונו במסגרות משפטיות והלכתיות: מחלוקת בנוגע למינויים במרכז המפד"ל שהגיעה לבית הדין הרבני, דיון בין השופט בדימוס משה דרורי לבין ד"ר מיכאל ויגודה בשאלת תוקפה של הבטחה שלטונית, וכן מחלוקות בין הפרט לציבור שנידונו בבית הדין לממונות "ארץ חמדה - גזית".

"לפיכך, אני תקווה כי ספר זה יהווה פתח למחקר תורני רחב יותר ומעמיק יותר בתחום של המשפט הציבורי העברי", מדגיש הרב רכניץ.

כתיבת הספר החלה במסגרת תוכנית פוסט־דוקטורט בפורום קהלת, שסייע גם בהוצאתו לאור, ונמשכה במסגרת מכון משפטי ארץ בעפרה. הרב רכניץ מציין כי על הספר שורה רוחו של המכון, שעיקרה "שילוב בין מסורת ויצירה, ובין אחריות ציבורית לנאמנות הלכתית".

הספר מוקדש לאמו, שרה רכניץ, לרגל הגיעה לגיל גבורות. "אמי חינכה אותי לאחריות ציבורית, וספר זה הוא פרי חינוכה", הוא כותב בהקדמה. הרב רכניץ מודה גם לאשתו אסנת ולבני משפחתו על תמיכתם לאורך שנות המחקר.

את חלקו האחרון של הספר כתב הרב רכניץ במהלך מלחמת התקומה, והוא מתייחס לכך בדברי הסיום: "מלחמה זו העמידה את דורנו במבחנים קשים וכואבים מאוד, וזכינו בה לסייעתא דשמיא מופלאה ולחסדים גדולים. מי ייתן שנהיה ראויים למה שהימים האלה דורשים, ועוד ידרשו, מעמנו. ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".