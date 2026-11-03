הרב שמעון כהן - דרכה של הציונות הדתית

הרב שמעון כהן, ראש מוסדות מוריה, נשא דברים נוקבים בישיבת ההסדר 'דרך חיים' בקריית גת על חשיבותו של החינוך הממלכתי־דתי, על השפעתו על החברה הישראלית ועל מה שהוא מתאר כאיום על יסודות החינוך הדתי במדינת ישראל.

"יש 360 אלף תלמידים בחמ"ד ו30 אלף עובדי הוראה. החמ"ד זו תנועת התשובה הגדולה ביותר של עם ישראל מאז קום המדינה. אין תנועת תשובה יותר גדולה. אני אגיד לכם ראיות. אני עומד לפניכם כאן, אני תוצר של החמ"ד. לולי החמ"ד הייתי במקום אחר לגמרי היום. אני מעריך שגם חלק מכם לא היה פה היום לולי החמ"ד", מספר הרב כהן.

בהמשך התייחס להשפעת החינוך שקיבל בילדותו על דרכו הרוחנית. "אני תוצר של החינוך הממלכתי־דתי. אנחנו גדלנו ואמרנו 'שמע ישראל' כל בוקר, ו'מודה אני', ולימדו אותנו לקרוא בתורה. בחינוך הממלכתי לא".

לדבריו, ניתן לראות את תוצאות החינוך הזה בעולם התורה כולו. "ברוך השם, תסתכלו על התוצרים של החינוך הממלכתי־דתי, כמה הם נתנו לעולם הגדול. רוב עולם הישיבות שלנו נמצא בחינוך הממלכתי־דתי. תבדקו את זה. זה דבר פשוט".

הרב סיפר על עתירה שהוגשה לבית המשפט נגד ההטבות והשעות הייחודיות הניתנות למוסדות החמ"ד. "לפני כחצי שנה הייתה עתירה לבית המשפט. מה פתאום החמ"ד מקבלים שעת תפילה? מה פתאום החמ"ד מקבלים רבנים? מה פתאום לחמ"ד יש כל מיני פריבילגיות שלא קיימות בחינוך הממלכתי?".

הוא הוסיף כי החינוך הממלכתי־דתי משפיע גם על משפחות שאינן מגדירות את עצמן דתיות. "אתם יודעים כמה אנחנו נותנים מקום בתוך החמ"ד לאנשים שהם מסורתיים, חילוניים? 70 אחוז בערך. אני אומר את זה מבאר שבע. כמה הפכו להיות אברכים, בני תורה, משפחות שלמות שעברו מהפך שלם? אלפים על אלפים. מה יש לדבר בכלל? זו תנועת תשובה עצומה, אין כדוגמתה במדינה".