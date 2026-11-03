שלומי כהן ז"ל, תושב היישוב דולב שבבנימין ומחלוצי החקלאות היהודית ביהודה ושומרון, הלך לעולמו לאחר התמודדות ממושכת עם מחלת הסרטן.

כהן הקדיש עשרות שנים מחייו לעבודת האדמה, ובמהלכן נטע וטיפח מאות דונמים של כרמי ענבים באזור דולב, טלמון וכרם רעים.

לפעילותו החקלאית הייתה משמעות גם בהתפתחות ההתיישבות באזור. היישוב 'כרם רעים' הוקם על שטחים שבהם נטע כהן כרמים והחזיק בקרקע במשך שנים ארוכות. במהלך השנים התמודד עם הצתות וניסיונות פגיעה בכרמים מצד ערבים מהאזור, אך המשיך לעבד את השטחים ולשמור עליהם חרף הקשיים.

גם למרגלות היישוב דולב נטע כהן כרמים, ובשטחים אלה מתוכננת בעתיד שכונה נוספת של היישוב. פעילותו רבת השנים, שנבעה מאהבת הארץ ומתחושת שליחות, תרמה ליצירת התנאים להרחבת ההתיישבות.

רב היישוב דולב, הרב יעקב ידידיה לוי, ספד לכהן בהתרגשות ותיאר ארבע תכונות מרכזיות שאפיינו את דמותו: אהבת הארץ, אהבת התורה, חברות אמת ומסירות נפש.

"כמה כרמים נטעת שלומי? כמה עצים נטעת? כמה הרחבת את ארץ ישראל ואת האחיזה היהודית בה וכמה יקרה הייתה לך ארץ הקודש", אמר הרב. "ממקור עמוק של קודש בא לך החיבור לארץ. כל שטח שהיה ניתן להרחיב דרכו את הארץ, ולהוסיף דרכו התיישבות היה יקר לליבך".

הרב הדגיש את העמל היומיומי שהשקיע כהן בכרמים: "השקעת שעות רבות בכרם וכמעט שלא היה יום בו לא היית בכרם. בשבילך החיים בכרם היו החיים, היית איש של עמל גדול, עמל שלא מצוי היום, אדם של עבודה ומעש".

בהמשך עמד הרב על אהבת התורה של כהן ועל החיבור שיצר בין עבודת האדמה לקיום המצוות. "שלומי, כמה אהבת את התורה! אהבת ללמוד תורה, אהבת להישאר לשיעורי התורה. אפשרת לתורה לגעת בך ולחולל בך, העברת בעצמך שיעורים ודברי תורה".

הרב סיפר כי כהן הקפיד על המצוות התלויות בארץ ואף סייע למחקרים תורניים באמצעות הידע הבוטני והחקלאי שצבר. "חיברת שמים וארץ", אמר, והוסיף: "הייתה לך אמונה גדולה שלומי, ויכולת לפעול גם כשאתה לא יודע מה יצמח ויהיה, מתוך אמונה בקב"ה. רק לאחרונה המשכת לטעת כרמים ועצים - מאמין וזורע".

הרב הזכיר גם את נאמנותו של כהן לחבריו, ובהם יגאל עמית ז"ל ויענקי כהן ז"ל. לזכרו של יענקי נטע שלומי חלקת כרם מיוחדת, למרות מצבו הרפואי הקשה. "הייתה לכם חברות ושיחות עומק גם כאנשים שהתמודדו יחד עם המחלה הקשה", סיפר הרב על הקשר עם יגאל עמית.

לקראת סיום פנה הרב לרעייתו שלומצי ולילדיהם: "הנטיעות הגדולות ביותר שלך הם משפחתך הנהדרת, אשתך היקרה שלומצי, וילדיך היקרים והאהובים".

"ילדים יקרים, כמה אבא אהב אותכם, כל אחד מכם היה בשבילו עולם מלא. שאו בליבכם תמיד את אהבתו של אבא והמשיכו את דרכו הטובה ומידותיו הטובות".

הרב חתם בדברי פרידה: "שלומי, רגע פרידתך מאיתנו הוא רגע שבו אנו מרגישים את הקשר אליך ואת האהבה אליך, את כל האור והטוב שהיית. יחסר לנו מאור פניך ונוכחותך. תהא נשמתך צרורה בצרור החיים".