שני מילואימניקים, תינוקת בכורה וחובות של מאות אלפים: הזעקה של משפחת אוחנה

יהב אוחנה מגן יבנה, מילואימניק ובעל עסק אינסטלציה שקרס בזמן השירות, פרסם סרטון ובו פנייה ישירה לציבור לסייע לו לצאת מהחובות.

הקמפיין לסיוע למשפחה גייס עד כה 494,020 שקלים, ונותרו עוד כ-56,000 שקלים להשלמת היעד.

"עם ישראל היקר, עשיתי לא מעט ימי מילואים, ואני אשמח לעשות את זה שוב ושוב ושוב ולתרום למדינה", אומר יהב בפתח הסרטון.

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בתחילת 2026 פתח יהב עסק אינסטלציה, ושבועיים לאחר מכן נקרא שוב למילואים. "לצערי, בגלל סבבי מילואים העסק לא הצליח להתרומם ואפילו נפל", הוא מספר.

לדבריו, גם בזמן שהוא נמצא בשירות, ההתחייבויות לא נעצרות. "הלוואות שממשיכות לרדת, תשלומים לספקים, בזמן המילואים זה לא עוזב אותי", הוא אומר. "בגלל זה הגענו למצב, לצערי, שאני לא מצליח לבד יותר".

יהב ורותם אשתו, גם היא מילואימניקית, מתמודדים כיום עם חובות של מאות אלפי שקלים. בזמן שירותו של יהב נולדה לזוג בתם הבכורה.

בסוף הסרטון פונה יהב ישירות לציבור: "עם ישראל, אני אשמח שתעזרו לי ותבואו ותתרמו. אוהב אתכם הרבה".

הציבור כבר נענה לקריאה. מתוך יעד של 550,000 שקלים חסרים עכשיו כ-56 אלף שקלים בלבד. עוד כמה תרומות יספיקו כדי לסגור את היעד ולאפשר ליהב ולרותם לפתוח דף חדש.

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התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46.