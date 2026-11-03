בשורה מרגשת: הדס, אלמנתו של אומרי בן משה הי"ד, התארסה לנתנאל. בני הזוג שיתפו את הבשורה המשמחת בהודעה מרגשת, לצד תמונה משותפת.

"ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך", כתבו השניים, וצירפו את ההודעה: "מודים לה' ושמחים לבשר על אירוסינו. הדס ונתנאל ❤️".

רחלי מושקוביץ, ששיתפה את הבשורה, כתבה בהתרגשות: "בתוך ימי בחירות צפופים, איזה מרגש לקבל בשורה טובה על בחירות בחיים עצמם".

מושקוביץ הוסיפה: "כמה שזה הסיפור של עם ישראל. אנחנו למודי שבר ואובדן, יותר מכל מה שיכולנו לדמיין. ועם האדמה המבוקעת הזו אנחנו מרגישים וחשים בוודאות איך רחמים גדולים עוד יקבצו אותנו, ואיזה חסד עולם יהפוך לנו מר למתוק". את דבריה חתמה בברכה נרגשת: "מזל טוב!!!".