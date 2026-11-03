"על מי היא עובדת?". איילת קרויזר, שמונתה לדוברת החדשה של ארגון השמאל הקיצוני "שוברים שתיקה", עוררה סערה ברשת לאחר שפרסמה פוסט שבו האשימה את מערך דובר צה"ל בעיוות המציאות ובהטעיית הציבור במהלך המלחמה.

בפוסט שבו הכריזה על מינויה סיפרה קרויזר, שגדלה בחברה החרדית והתגייסה לצה"ל לאחר שביטלה את הפטור שלה, כי במהלך שירותה במערך דובר צה"ל נחשפה לאופן שבו הצבא מציג לציבור את פעילותו בעזה וביהודה ושומרון.

"במערך דובר צה"ל נחשפתי לא רק למציאות בגדה המערבית ובעזה, אלא גם לאופן שבו צה"ל בוחר להציג אותה לציבור", כתבה.

לטענתה, המערך העדיף את חיזוק אמון הציבור בצה"ל ואת הלגיטימציה הבינלאומית לפעולותיו על פני הצגת האמת.

"בשירות שלי שיחקתי עם הפרטים שיוצאים לתקשורת, ראיתי איך המילה מחבל מוצמדת גם לפלסטינים חפים מפשע ואיך ההודעה נתפרת בהתאם לקהל היעד והמטרה שהוצבה מולו", כתבה.

עוד טענה כי ניסוח הודעות על תקיפות שבהן נהרגו עשרות בני אדם, לצד הבעת צער על פגיעה בבלתי מעורבים, היה חלק משגרת שירותה: "למדתי איך לנסח עשרות מתים בתקיפה אחת ולהוסיף על אוטומט שאנו מצרים על כל פגיעה בבלתי מעורבים. זו הייתה שגרת השירות שלי".

אלא שבעקבות פרסום הדברים חשף העיתונאי אבישי גרינצייג כי קרויזר שירתה כחיילת במדור התקשורת הכלכלית בדובר צה"ל, ולא במדור העוסק בהודעות המבצעיות על פעילות הצבא בעזה.

"על מי היא עובדת? היא שירתה כחיילת זוטרה במדור הפצפון שנקרא 'תקשורת כלכלית' בדובר צה"ל", כתב גרינצייג.

לדבריו, הטענה שלפיה עסקה בשגרה בהגדרת בלתי מעורבים כמחבלים או בניסוח הודעות על תוצאות תקיפות בעזה אינה מתיישבת עם תחומי האחריות של המדור שבו שירתה.

גרינצייג הוסיף בעקיצה: "לכל היותר היא עשתה מניפולציות לתקשורת הכלכלית בנוגע למחלוקת על תוספות הרמטכ"ל. איזה עזה ואיזה נעליים".

גם העיתונאי דין שמואל אלמס מגלובס, שעבד מול קרויזר במהלך שירותה, הצטרף לביקורת. "היי איילת, בתור כתב בעיתון הכלכלי המוביל בישראל שעבד מולך כשהיית חלק ממדור כלכלית בדובר צה"ל, בכנות לא ברור לי כיצד 'נחשפת' לדברים שאת מתארת", כתב.

הפוסט של קרויזר זכה לתהודה גם בכלי תקשורת ערביים, שפרסמו את האשמותיה נגד מערך דובר צה"ל.