דו"ח נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנת 2025, שפרסם משרד הבריאות, מציב את לאומית במקום הראשון מבין ארבע קופות החולים בישראל עם השיעור הנמוך ביותר של תלונות שנמצאו מוצדקות.

על פי נתוני הדוח, במהלך שנת 2025 נמצאו מוצדקות 28 קבילות בלבד שהוגשו נגד לאומית שירותי בריאות, המהוות כ-2.6% מכלל הקבילות המוצדקות נגד קופות החולים. שיעור הקבילות המוצדקות בלאומית עמד על 0.38 לכל 10,000 מבוטחים, הנתון הנמוך ביותר מבין ארבע הקופות.

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לשם השוואה, שיעור הקבילות המוצדקות במאוחדת עמד על 0.86 לכל 10,000 מבוטחים, בכללית על 1.1 ובמכבי על 1.47. בכך מציגה לאומית יתרון משמעותי במדד זה, המשקף את מספר הקבילות שנמצאו מוצדקות ביחס להיקף המבוטחים בכל קופה.

עוד עולה מהדוח כי בלאומית נמשכת מגמת הירידה בשיעור הקבילות המוצדקות, כאשר נתוני הקופה בולטים לטובה גם ביחס לממוצע הארצי. מדובר בהישג בעל משמעות מיוחדת לנוכח האתגרים הניצבים בפני מערכת הבריאות בישראל, והצורך להעניק שירות רפואי מקצועי, איכותי וזמין למבוטחים.

בלאומית רואים בממצאי הדוח ביטוי נוסף למחויבות המתמשכת להענקת שירות רפואי ברמה גבוהה, תוך הקפדה על יחס אישי, זמינות ושיפור מתמיד של חוויית השירות. הנתונים מצטרפים לממצאי בדיקות וסקרים בלתי תלויים שנערכו במהלך השנה החולפת, ובהם הביעו מבוטחי הקופה שביעות רצון גבוהה ממקצועיות הצוותים הרפואיים, מאיכות השירות ומזמינות התורים.

בשנים האחרונות מובילה לאומית מהלכים נרחבים להרחבת מערך השירותים הרפואיים ברחבי הארץ, הכוללים פתיחת מרכזים רפואיים חדשים, הרחבת שירותי הרפואה המקצועית, שדרוג תשתיות והנגשת שירותים רפואיים מתקדמים. לצד ההשקעה בפיתוח ובהרחבת השירותים, מושם דגש מיוחד על איכות המענה הניתן למבוטחים, על זמינות השירות ועל הקשר האישי שבין הצוותים הרפואיים והמקצועיים לבין המטופלים.

בלאומית מדגישים כי "מאחורי ההישג עומדת עבודתם המסורה של אלפי עובדי הקופה, ובהם הרופאים, האחיות, אנשי המקצועות הרפואיים, עובדי השירות והמנהלה, הפועלים מדי יום להענקת טיפול רפואי מקצועי ושירות מיטבי למבוטחים. בקופה רואים בנתונים החיוביים תמריץ להמשך ההשקעה בשיפור השירותים ובהרחבת המענה הרפואי, מתוך מחויבות לשמירה על רמת שירות גבוהה גם בשנים הבאות".

נתונים אלו מצטרפים לנתוני משרד הבריאות שהוצגו בכנסת לאחרונה, מהם עלה כי לאומית מציגה את זמני ההמתנה הקצרים ביותר בכל המקצועות שנבדקו: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ופסיכולוגיה התפתחותית.

כך למשל, בקלינאות תקשורת זמן ההמתנה בלאומית עומד על 2.4 חודשים בלבד, לעומת 4.57 במכבי, 4.62 במאוחדת ו־8.30 בכללית.

בדירוג BDI, דורגה לאומית שוב במקום הראשון מבין כלל ארגוני הבריאות בישראל ברשימת 100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן, ומובילה כבר עשר שנים ברציפות את ענף קופות החולים בדירוג, ואף קטפה את המקום הראשון בשביעות רצון הלקוחות, בדירוג קופות החולים של מידרג לשנת 2026, בלא פחות מ-16 פרמטרים שונים.

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