Tenerife vs Andorra Stopped After Scary Collision With Jesús de Miguel

טרגדיה בכדורגל הספרדי: חסוס דה מיגל, חלוצה בן ה-30 של קבוצת טנריפה מהליגה השנייה בספרד, מת הבוקר (שלישי) בבית החולים לאחר שנפצע באורח קשה בהתנגשות עם שוער הקבוצה היריבה במהלך משחק כדורגל.

האירוע התרחש אמש במהלך משחק בין טנריפה לאנדורה, כאשר שתי הקבוצות היו בשוויון 2:2.

בתוספת הזמן יצא שוער אנדורה, חסוס אוונו, לעבר כדור ארוך והתנגש בעוצמה בדה מיגל, שנפגע באזור החזה והראש והתמוטט על כר הדשא.

הצוותים הרפואיים שהוזעקו למקום העניקו לשחקן טיפול ראשוני. בהמשך הוא לקה בדום לב ונזקק לפעולות החייאה, לפני שפונה לבית החולים כשהוא במצב קשה.

בעקבות האירוע הופסק המשחק, ושוער אנדורה הורחק בכרטיס אדום בשל ההתנגשות.

דה מיגל אושפז ביחידה לטיפול נמרץ, אך למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, הבוקר הודיעה קבוצת טנריפה על מותו.