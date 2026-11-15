"זוגיות היא לא דירה ולא בוחרים אותה לפי התאמה". במשפט הזה פתח מאמן הזוגיות משה שרון את המפגש שחתם את סדרת התקשורת שלו בפרויקט 252, והוסיף הודאה שמפתיע לשמוע ממי שמלמד זוגיות: "אשתי ואני לא מתאימים".

לדבריו, רוב הקשרים לא נופלים על חוסר התאמה. הם נשחקים ברגעים קטנים, כשצד אחד אומר משפט שנשמע סתמי והצד השני לא מרים אותו.

את השיעור ביסס שרון על רעיון של ד"ר ג'ון גוטמן, חוקר הזוגיות האמריקאי ומחבר הספר "שבעת העקרונות לנישואים מאושרים". גוטמן קורא לרגעים הקטנים האלה מכרזים.

לא מתאים, נכון

שרון מציע להחליף את המילה "מתאים" במילה "נכון". מתאים זו מילה טובה לרכב, לדירה או לטלפון, שם המטרה היא שיהיה לנו נוח. זוגיות, לדבריו, נבראה למטרה אחרת: "הוא לא ברא אותה כדי שיהיה לי טוב, אלא כדי שאני אהפוך להיות אדם טוב יותר". על אשתו אמר: "היא אולי לא מתאימה לי, אבל בוודאות היא מאוד נכונה לי".

הוא הדגים בסיפור קטן. אשתו רחצה את בתם וביקשה ממנו להביא לה מים. הוא ענה "כן, בטח", ובאותו רגע שכח. במקום נאום תוכחה מוצדק, היא פשוט שאלה שוב מהמקלחת: "מוש, אתה יכול להביא לי מים?". כשאף אחד לא מוכיח אותו על הטעות, הסביר, הוא לא צריך להתגונן: "אני פשוט יורד מהעץ ומתקן".

חפשו רקדן

במקום התאמה או סימנים מיסטיים, שרון מבקש לבדוק דבר אחד: האם אפשר לרקוד עם האדם שמולנו. "חפשו רקדן, רקדנית", אמר, כלומר מישהו שאפשר לדבר איתו, שיודע להתגמש, לבקש סליחה ולשנות את דעתו.

גם בחור שקט ומופנם אינו סיבה לפסילה, אם כשאומרים לו שמשהו חשוב הוא עונה: "אני פחות טוב בזה, אבל אם זה חשוב לך, אז בואי ננסה".

המכרזים: הזמנות קטנות לקרבה

לפי גוטמן, בני זוג שולחים זה לזה כל הזמן מחוות שמזמינות תשומת לב, חיבה, הומור או תמיכה. בכל פעם אפשר להיענות ולהתקרב, או להתעלם ולהתרחק. "מענה למכרז זה כמו הסכמה להשתתף במשחק", אמר שרון, "וחוסר תגובה זה פירושו שאין משחק".

הדוגמה שלו: אשתו סיפרה שדיברה עם אחותה על פסח. הנושא לא עניין אותו, אבל הוא שאל על מה דיברו, ונוצרה שיחה. "זה לא מעניין אותי שהיא דיברה עם אחותה, אבל היא מעניינת אותי", הסביר.

יש מכרזים שאסור לפספס. כשבחורה מספרת בפגישה שהמנהלת צעקה עליה ליד כולם, הנהון לא מספיק: שואלים מה קרה ומה זה עשה לה, ולא מצדדים במנהלת, גם אם היא צודקת. "עם מי אני רוצה להתחתן? עם המנהלת או איתה?", שאל.

חסה ואבוקדו

הכלי השני של הערב נוגע למחמאות. חסה היא משוב כללי ואוורירי, כמו "מה אני אוהב בך? הכל". אבוקדו הוא משוב עם בשר ועם דוגמה: הרעיון לצאת לים היה מעולה, או כיף שאתה כותב לי הודעה כל בוקר.

"אל תהיו כלליים, אלא ספציפיים", ביקש שרון, והמליץ להכיר את האיכויות של מי שיוצאים איתם ולהאיר אותן עבורם.

פרויקט 252 הוא קהילה למציאת זוגיות בציבור הדתי, עם שיעור שבועי בכל יום רביעי בערב מפי מאמנים ואנשי מקצוע. פרטים והצטרפות באתר פרויקט 252.