בכיר השב"כ לשעבר עמית אסא מזהיר כי החשדות לשוחד בחירות עשויים להיות רק קצה הקרחון של פרשה חמורה בהרבה.

בריאיון לערוץ 7 הוא קורא לחקור את מקורות הכספים שהועברו לכאורה למצביעים, מעלה חשש למעורבות של מדינות זרות וארגוני טרור ומזהיר מפני האפשרות שגורמים הפועלים בשירות האויב יגיעו לכנסת ישראל.

"קצה הקרחון זה הכסף המזומן וכרטיסי התדלוק שחולקו למצביעים, 400 שקלים לאדם, להמרצה לקלפיות וכדי שישימו את הפתק הנכון בקלפי", אומר אסא. "זה קצה הקרחון שייחקר במשטרה, אבל לא שם הבעיה. כדי שהכספים יגיעו לידיים של מי שמחלק אותם, צריכה להיות תשתית שלמה שעובדת על העניין בצורה מסודרת".

לדבריו, החקירה צריכה להתמקד לא רק בחשדות לחלוקת הכספים עצמה, אלא גם בגורמים שהקימו את התשתית שאפשרה את העברתם ובמי שעמדו מאחוריהם. "ראשית מדובר בהקמת התשתית הזו והאנשים שפעלו בה הם אלה שצריכים להיחקר, ובדרך אנחנו צריכים להבין מאיפה זה הגיע. עקבו אחר הכסף. אני הולך אחורה כדי לזהות מאיפה הגיעו הכספים, מי הביא אותם ומי היו בעלי האינטרס להכניס את הכספים הללו כשוחד בחירות".

אסא מעלה חשש כי מקור הכספים בגורמים עוינים מחוץ לישראל, וטוען כי יש לבדוק אם הועברו באמצעות גורמי ביניים בארץ. "אנחנו מבינים שזה מגיע מחו"ל, והחשד שלנו, שמתעורר ויש לו סימוכין מדיווחי גורמי הביטחון, הוא שמדובר במדינות זרות, כלומר במדינת אויב שמממנת טרור וגופי טרור. הכסף המזומן הזה מגיע בשרשרת הזו דרך עמותות וחלפנים ישראלים".

לדבריו, השאלה המרכזית היא מי היו הגורמים שתיווכו לכאורה בין מקורות המימון בחו"ל לבין הפעילים בישראל. "מה שמדאיג אותי הוא השאלה מי היה בתווך שבין ארגוני הטרור ומדינות האויב שרוצים להשתלט על מדינת ישראל דרך השתלטות על הכנסת, וצריך לומר זאת בפה מלא. כאשר זו הבעיה צריך להתייחס לעניין בצורה אחרת לגמרי מאשר אותו קצה קרחון של תשלום שוחד כזה או אחר לבוחרים".

אסא מדגיש כי מעבר לחשדות הפליליים, עשויה להיות לפרשה גם משמעות פוליטית הנוגעת לתוצאות הבחירות. לדבריו, אם יתגלו ממצאים שיצדיקו ביטול תוצאות של קלפיות מסוימות, הדבר עשוי להשפיע על חלוקת המנדטים ועל האפשרות להקים ממשלה.

"גם מנדט שעובר מהמפלגות הערביות יכול לשנות את תמונת הבחירות, ולכן אי אפשר לראות בכך עניין של מה בכך", הוא אומר. בהמשך הריאיון מציג אסא את החשדות כחלק ממה שהוא מתאר כמאמץ רחב ומתמשך של גורמים זרים לפגוע בישראל ולהשפיע על המתרחש בה. לדבריו, מאמץ זה בא לידי ביטוי גם בפעילות תקשורתית בינלאומית ובניסיונות לפגוע בלגיטימציה של ישראל בעולם.

"זו תעשיית הרעל, השקר והשנאה העולמית נגד מדינת ישראל והתעשייה הזו עובדת", הוא אומר, ומזכיר בהקשר זה גם את פעילותה של רשת אל-ג'זירה. "לא נשלוט בתעשייה הזו בצורה מלאה אף פעם. יש לנו מאבק קשה בזירה הבנקאית העולמית, אבל כשיש קשר בין ארגוני טרור ומדינות אויב לאנשים בארץ, את זה צריך לחקור לעומק", הוא מוסיף.

אסא מחריף את אזהרתו ומעלה את האפשרות כי חקירה מעמיקה עשויה להוביל גם לגורמים פוליטיים המכהנים בכנסת או עתידים לכהן בה. הוא מדגיש כי מדובר בחשש המחייב בדיקה, ולא במסקנה שכבר הוכחה. "לכאורה מדובר באנשים שאותם אנחנו עומדים להכניס לכנסת. אלו המתווכים בין מדינות האויב וארגוני הטרור כדי להכניס את הכספים האלו לארץ. אני נזהר בדבריי, אבל חקירה מעמיקה, מדויקת וללא כל הגבלות תביא את האנשים האלה לדין. יכול להיות שזה יצביע גם על חברי כנסת היום או בעתיד שאמורים לשבת אצלנו בכנסת. המשמעות היא שאנחנו הולכים להושיב בכנסת סוכנים של האויב".

בהתייחס לחקירת החשדות ולשיתוף הפעולה בין המשטרה, השב"כ והמוסד, אומר אסא כי מעורבותם של גופי הביטחון חיונית לנוכח האפשרות לקשרים עם גורמים זרים. לדבריו, בידי השב"כ כלים חקירתיים ומבצעיים שאינם עומדים לרשות המשטרה, והשימוש בהם עשוי להיות משמעותי לבירור הפרשה.

"יש כלים מבצעיים שהשב"כ יכול להשתמש בהם והם מרחיקי לכת ומצריכים אישור. אני שומע שהיועמ"שית והיועמ"ש של השב"כ מונעים שימוש בכלים הללו. זה מחדל בפני עצמו. מדובר בקשר עם גורמים זרים ועוינים למדינה וזה מצריך חקירה, גם אם מדובר בחקירת חברי כנסת", הוא טוען.

אסא מותח ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה ועל גורמים משפטיים וביטחוניים שלדבריו מגבילים את החקירה. עם זאת, הוא אינו מציג בריאיון מסמך רשמי המפרט את המגבלות שעליהן הוא מדבר.

"אנחנו מכירים את ההתנהלות של היועמ"שית כלעומתית לממשלה הזו מזה תקופה ארוכה. אני לא מופתע מכך שהיא מבקשת לעצור תהליכים בשב"כ, תהליכים שאותם השב"כ צריך לבצע כדי להגיע לחקר האמת", הוא אומר.

לדבריו, מה שמטריד אותו במיוחד הוא ההתנגדות שהוא מייחס גם לגורמים בתוך השב"כ. "אני לא מופתע, אבל מאוד מטריד אותי שהיועמ"ש של שב"כ ובכירים בשב"כ מתנגדים לחקירה הזו. הייתי מצפה שהשב"כ יהיה סוסים דוהרים ולא פרידות עצלות".

אסא מתייחס גם לראש השב"כ דוד זיני, וטוען כי הוא מעוניין בקידום החקירה אך נתקל במגבלות. "זו גם התנגדות לדעתו של דוד זיני שאומר שכובלים את ידיו, והמשמעות היא שהוא כן רוצה לבצע את החקירה הזו במלוא המרץ, אבל יש גורמים בתוך ומחוץ לשב"כ שמונעים ממנו מלבצע את הדבר".

לדבריו, מצב שבו ראש השב"כ מבקש לחקור חשדות חמורים אך אינו יכול להפעיל את מלוא הכלים העומדים לרשות הארגון הוא מצב בעייתי. "אני לא מקנא בו", הוא אומר.

אסא מתייחס גם למעורבותו של השופט נעם סולברג בהליכי הבחירות וליחסים בין הגורמים המופקדים על החקירה. "לפי מה שאני מבין, ואני לא משפטן, זיני כפוף לשופט סולברג ואפילו לא לראש הממשלה כדי למנוע אפשרות של הטיה וכדי שיוכל לבצע עבודה ממלכתית. סולברג הוא למעשה המנהל שלו בהקשר הבחירות ולכן אין לו ברירה והוא צריך לסור למרותו", הוא אומר.

לדבריו, אם יתגלו ממצאים המעידים על פגיעה מהותית בטוהר הבחירות, עשויה להתעורר גם שאלה משפטית בנוגע לתוקפן של תוצאות ההצבעה בקלפיות מסוימות. אסא מעריך כי החלטות בעלות השלכות משמעותיות על תוצאות הבחירות עשויות להגיע להכרעת בית המשפט העליון.

"כל החלטה תצטרך לעמוד באישור בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, והוא שיוכל לאשר או לפסול החלטה, גם אם היא תהיה כזו שמאפשרת שינוי בבחירות במצב של פגיעה מהותית שיכולה לשנות את התוצאות והדברים יוכלו להוביל לבחירות מחודשות", הוא אומר.

עם זאת, אסא מעריך כי הסיכוי להגעה למצב של בחירות מחודשות אינו גבוה. "אני מעריך שלא נגיע עד לנקודה הזו, אבל אם מבטלים קלפיות בגלל הקשר לשוחד, שהוא כאמור החלק הקל, אלפי קולות ישפיעו כי תזוזה של מנדט אחד יכולה לאפשר או למנוע הקמת ממשלה".

לקראת סיום הריאיון שב אסא ומדגיש כי בעיניו, החשדות לשוחד בחירות הם רק חלק קטן מהפרשה האפשרית. לדבריו, יש להתמקד בבירור השאלה אם פעלה בישראל תשתית מאורגנת שמומנה בידי גורמים זרים במטרה להשפיע על הבחירות ועל הרכב הכנסת.

"הנושא המהותי יותר הוא נושא התשתית שזיהמה את הבחירות שלנו, וזה צריך להיחקר. גם סולברג צריך להיות מוטרד מזה ולאפשר את החקירה המאומצת של השב"כ, כפי שהוא ביקש מהשב"כ לחקור את הדברים", הוא אומר.

אסא מסיים בביקורת על מה שהוא מתאר כפער בין הצורך בבירור החשדות לבין ההחלטות המתקבלות בטרם הושלמה החקירה.

"מה שלא מובן לי הוא שהשב"כ לא מצליח לחקור בגלל המגבלות שיש עליו, ואיך קרה שלמרות שסולברג לא קיבל את המידע ועל סמך מידע שאין לו הוא כבר מקבל החלטה שלא לבטל את הבחירות. זה מוזר לי. איך אתה מחליט ללא ממצאים?".