יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, הודיע כי ימליץ מחר (רביעי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו.

מפלגת זהות, שהתאחדה עם מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ביקשה להגיע בנפרד לסבב ההתייעצויות בבית הנשיא, כדי להציג את עמדתה.

לקראת הפגישה הבהיר פייגלין כי למרות דרישתו לפיזור הכנסת, המלצתו היחידה להרכבת הממשלה תהיה על נתניהו, כפי שהתחייב לאורך מערכת הבחירות.

בפנייה שפרסם לציבור טען פייגלין כי תוצאות הבחירות אינן משקפות את רצון הבוחרים, והאשים את מערכת המשפט ואת היועצת המשפטית לממשלה בניסיון לטייח אי-סדרים שלטענתו התרחשו בהליך הבחירות.

"אותה מערכת ממש מנסה לטאטא מתחת לשטיח את הפגיעה החמורה ביותר בריבונות העם: עיוות רצון הבוחר וגניבת הבחירות", אמר פייגלין.

לדבריו, "מציגים לנו מופע אורווליאני שבו מנסים לשכנע אותנו שהמלך לבוש - אבל המלך הוא עירום לחלוטין. כולם ראו בעיניים, העדויות ברורות, והניסיון של היועמ"שית והמערכת לקבוע לנו מה אנחנו רואים הוא שלילת הבסיס הדמוקרטי של מדינת ישראל".

פייגלין השווה את הטיפול בטענות לאי-סדרים בבחירות להתנהלות מערכת המשפט בפרשות ציבוריות אחרות, ובהן פרשת הפצ"רית וכוח 100.

במפלגת זהות טוענים כי הדרך היחידה להבטיח את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי היא להחזיר את ההכרעה לבוחרים באמצעות בחירות נוספות.

"לקחו לכם את החירות לבחור בעצמכם את מנהיגיכם, היו לא תהיה", הצהיר פייגלין. "מפלגת זהות עומדת על כך שהכנסת צריכה לפזר את עצמה ונלך לבחירות חדשות, כי בלי בחירה חופשית ואמיתית - אין כל משמעות לדמוקרטיה".

מחר ייפתחו בבית הנשיא ההתייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26. השיחות יועברו בשידור חי ויתקיימו הפעם בסדר עולה, מהסיעות הקטנות לגדולות. את הסבב יפתחו נציגי הציונות הדתית וזהות.

על פי ההערכות במערכת הפוליטית, יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, צפוי לזכות במספר ההמלצות הגבוה ביותר ולקבל את המנדט הראשון להרכבת הממשלה.

לנשיא המדינה נתון שיקול דעת בבחירת המועמד שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה, כאשר ההמלצות שיגישו הסיעות הן שיקול מרכזי בהחלטתו.