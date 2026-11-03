ראשי מפלגות האופוזיציה סיכמו היום (שלישי), בתום פגישה משותפת בהרצליה, כי כלל המפלגות ימליצו לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל על יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, את מלאכת הרכבת הממשלה הבאה.

הפגישה התקיימה לקראת השבעת הכנסת ה-26 ופתיחת סבב ההתייעצויות בבית הנשיא.

בהודעה משותפת שפרסמו ראשי המפלגות נמסר כי הם מתואמים ופועלים להחלפת הממשלה הנוכחית ולהקמת ממשלת חירום לאומית בהקדם.

לדבריהם, הממשלה הבאה תוקם על בסיס ארבעת העקרונות שהציג איזנקוט, תוך מימוש הרוב הפרלמנטרי שלטענתם נוצר בעקבות תוצאות הבחירות.

"ראשי המפלגות מתואמים ויפעלו באופן מיידי להחלפת ממשלת ה-7/10 בממשלת חירום לאומית ומימוש הרוב הפרלמנטרי המובהק בכנסת", נמסר בהודעה.

במהלך הפגישה דנו ראשי המפלגות בצעדים שבכוונתם לקדם כבר בימיה הראשונים של הכנסת החדשה, במטרה להבטיח את הקמת הממשלה ולמנוע אפשרות של בחירות נוספות.

ראשי המפלגות התייחסו גם לטענות שהעלו בליכוד בנוגע לתוצאות הבחירות ולבדיקות המתנהלות בוועדת הבחירות המרכזית, ומתחו ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה נטען כי הליכוד ונתניהו מנהלים "מתקפת דה-לגיטימציה מסוכנת ומופרעת" נגד תוצאות הבחירות וועדת הבחירות המרכזית. ראשי המפלגות הצהירו כי יפעלו להגנה על תוצאות הבחירות ועל ההליך הדמוקרטי.

בהמשך סיכמו המשתתפים כי צוותי המשא ומתן של המפלגות יחלו כבר כעת בגיבוש קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים לקראת הקמת הממשלה ה-38.

עוד נקבע כי ראשי המפלגות ימשיכו בתיאום רציף והדוק בימים הקרובים, במטרה לקדם את הקמת הממשלה במהירות האפשרית.

ההסכמה על המלצה משותפת לאיזנקוט מגיעה יממה לפני פתיחת ההתייעצויות אצל הנשיא הרצוג, והיא מחזקת את סיכוייו לקבל את המנדט הראשון להרכבת הממשלה.