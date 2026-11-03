חבר הכנסת משה סעדה טוען כי גם בתוך מפלגת 'ישר' של גדי איזנקוט יש מי שמתנגדים להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות. בריאיון לערוץ 7 הוא מספר כי שוחח עם אנשי המפלגה שהבהירו לו כי לא יתמכו במהלך כזה, ומשוכנע שהסיכוי להקמת ממשלת שינוי הוא אפסי.

"מתוך המפלגה של איזנקוט אומרים לי שלא יישבו איתם. הם אומרים את זה באופן חד ערכי, ולכן זה לא יקרה", אומר סעדה, אך נמנע מלנקוב בשמותיהם של אנשי המפלגה שאליהם הוא מתייחס. "הייתי ממליץ לאיזנקוט לדבר עם חברים מהמפלגה שלו ולבדוק אם הם נותנים לו לגיטימציה לשיח הזה. הם יודעים שעצם השיח הזה פסול ולא ראוי".

סעדה דוחה את האפשרות להקמת ממשלה בהשתתפות המפלגות הערביות או בתמיכתן, גם לאחר השינוי בעמדות גוש השינוי בסוגיית גיוס החרדים. "זה לא יקרה. זה ספין ריק מתוכן. אחוז הסיכוי למימוש הספין הזה הוא אפס", הוא קובע. לדבריו, הבעיה המרכזית מבחינתו אינה רק האפשרות להקמת ממשלה כזו, אלא עצם הדיון בה.

"הבעיה שלי בספין הזה היא עצם קיומו של שיח שמנרמל את הישיבה עם תומכי טרור. העובדה שבנט ואיזנקוט מאפשרים שיח כזה, זה מנרמל לגיטימציה לתומכי טרור", הוא טוען.

סעדה מותח ביקורת חריפה על האפשרות לשיתוף פעולה עם רע"מ ומייחס למפלגה עמדות שלדבריו אינן מתיישבות עם קווי היסוד של ממשלה ציונית. "כנראה שגם איזנקוט וגם בנט לא טרחו לקרוא את המצע של רע"מ. הם מדברים על ירושלים הכבושה שתהפוך לבירת פלשתין, על שחרור כל האסירים כלומר כולל הנוח'בות, הם רואים בחוק השבות חוק גזעני, כלומר ביטול ההכרה בישראל כמדינת העם היהודי. כל זה לא יקרה, אבל עצם השיח הזה הוא שמנרמל זאת".

כאשר אנו מזכירים לו כי בנט כבר עמד בעבר בראש ממשלה שבה השתתפה רע"מ, סעדה משיב כי אירועי שבעה באוקטובר שינו, לדעתו, את המציאות הפוליטית ואת היחס הציבורי לאפשרות של שותפות כזו. לדבריו, אם בעבר הייתה היתכנות להקמת ממשלה עם רע"מ, הרי שמאז שבעה באוקטובר התחדדה בציבור ההבנה שלפיה "הם לא רוצים לחיות לצידנו אלא במקומנו".

סעדה מעריך כי גם התנגדותו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לממשלת מיעוט תמנע את הקמתה. הוא אף צופה כי אם יתקיימו בחירות נוספות, יוכל הגוש הימני-אמוני להגיע ל-70 מנדטים לפחות.

"גוש השינוי לא יכול להקים ממשלה בשום אופן. יש אופציה אחת והיא ממשלה לאומית ימנית רחבה כפי שראש הממשלה מציע, או בחירות. איזנקוט יצטרך לבחור בין השניים", הוא אומר. לדבריו, איזנקוט עדיין אינו בשל לקבל החלטה כזו, אך המציאות הפוליטית תוביל אותו אליה.

"עכשיו איזנקוט עדיין לא בשל. הוא ינסה להקים ממשלה, יראה שזה בלתי אפשרי ויצטרך להחליט אם הוא הולך לבחירות ואז המפלגה שלו תתרסק, או שהוא הולך לממשלה לאומית רחבה ללא חרמות, לא מחרימים את עוצמה ולא את אחרים. המצע יהיה ימני לאומי מלא-מלא".

להערכתו של סעדה, יאיר לפיד לא יסכים להצטרף לממשלה בראשות נתניהו, אך נפתלי בנט עשוי לבחור בדרך אחרת. "יש ללפיד חמישה אנשים. המפלגה שלו נחתכה בכמעט שמונים אחוז. זו מפלגה שכמעט ולא קיימת. אני סבור שהוא יעדיף לשבת באופוזיציה עם ליברמן, אבל עוד חזון למועד", הוא אומר.

בהמשך הריאיון מתייחס סעדה לשינוי בעמדות גוש השינוי בסוגיית גיוס החרדים. סעדה, ממובילי העיקרון "ישרתו יקבלו", אומר כי אינו מופתע ממה שהוא מגדיר כנסיגה מהבטחות הבחירות. "היה לי ברור שגוש השינוי לא מגיע ממקום ערכי, אלא ממקום של רצון להפיל את הממשלה".

סעדה מזכיר כי הצעת החוק שביקש לקדם התבססה על חובת שירות רחבה, שאינה מתמקדת בציבור החרדי בלבד, אלא חלה גם על חילונים פציפיסטים ועל אזרחים ערבים. לדבריו, העיקרון המנחה צריך להיות מתן הטבות למי שמשרתים את המדינה, ללא קשר להשתייכותם המגזרית.

"הם רוצים ללכת עם החרדים והערבים ביחד, ולכן 'לא שירת לא קיבלת' לא רלוונטי עבורם, אבל זה לא יעזור להם כי 'לא שירת לא קיבלת' זה הדבר הנכון, המוסרי, הערכי והציוני. הגיע הזמן להפסיק את האפליה המקלקלת לציבור הערבי ולתת אך ורק לציבור המשרתים. היום מי שמתועדף הם החרדים והערבים", הוא אומר.

לצד קריאתו להקמת ממשלה לאומית רחבה, סעדה מכיר בכך שמהלך כזה יחייב פשרות בין המפלגות. עם זאת, הוא מבהיר כי מבחינתו יש נושאים שאינם נתונים למשא ומתן. אחד מהם הוא המשך ההתיישבות ביהודה ושומרון, שאותה הוא מגדיר סוגיה בעלת חשיבות ביטחונית מכרעת לקיומה של ישראל. לדבריו, אירועי שבעה באוקטובר חידדו עוד יותר את חשיבותה.

גם הרפורמה המשפטית, הוא משוכנע, צריכה להתקדם בממשלה הבאה. סעדה מספר כי בעבר קיים שיחות עם אנשי אופוזיציה בניסיון להגיע להסכמות בנושא מערכת המשפט. לדבריו, בשיחות הללו אף הושגו הבנות, אך הן לא זכו לגיבוי הדרג הפוליטי. "הרי לא צריך להסביר למתן כהנא למה צריך תיקון למערכת המשפט. גם לא צריך להסביר זאת לאליסף פרץ ואחרים", הוא אומר.

להערכתו, הפשרות שיידרשו במסגרת ממשלה רחבה יתמקדו בעיקר בחלוקת התפקידים ולא בסוגיות שהוא מגדיר כליבתיות. "אבל אנחנו עדיין לא שם. קודם כל הם צריכים לעבור תהליך של הבשלה כדי להבין שראש הממשלה הבא הוא נתניהו. הוא המפלגה הגדולה וראש הגוש הגדול".

בסיום הריאיון שב סעדה ומעריך כי איזנקוט יבחר בסופו של דבר להצטרף לממשלה לאומית רחבה, מחשש להשלכות של בחירות נוספות על מפלגתו. "איזנקוט יעשה את החישובים ויבין שבבחירות נוספות הם יתרסקו", הוא אומר.

סעדה טוען כי גוש השינוי מיצה במהלך מערכת הבחירות את מאמציו להגדלת כוחו, ומעלה טענות על קמפיינים ועל פעילות שנועדה להשפיע על תוצאות הבחירות. לדבריו, אם יתקיימו בחירות נוספות, הציבור גם יבוא חשבון עם איזנקוט על האפשרות לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות. "ציבור שסמך על איזנקוט שאמר שלא נשב עם הערבים יבין ששיקרו לו, ולכן הציבור יעניש אותם", הוא מסכם.