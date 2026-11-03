הסעודים ממשיכים להסתבך. אחרי ירי הטילים והכטבמים מצידם של החות'ים התימנים שפוגע בתיירות הסעודית ובחפים מפשע, סעודיה קיבלה היום (שלישי) מכה קשה נוספת הפוגעת בכלכלת המדינה ובתדמיתה.

היה זה כאשר התאחדות הכדורגל של אסיה, AFC, הודיעה היום (שלישי) כי גביע אסיה בכדורגל, טורניר הכדורגל היוקרתי שאמור היה להתקיים בעוד חודשיים בערב הסעודית, יידחה בשנה ויתקיים ב-23 בדצמבר 2027 ויסתיים ב-21 בינואר 2028.

על פי הודעת התאחדות הכדורגל האסייתית, הסיבה להחלטה לדחות את הטורניר היוקרתי בשנה, רגע לפני שהוא מתחיל, הינה בשל המצב הביטחוני השורר במפרץ ובמזרח התיכון כולו, זאת ברקע החשש מהסלמה מצידה של איראן כלפי מדינות האזור.

יש לציין כי ההחלטה אמנם התקבלה לאחר התייעצות עם ההתאחדות הסעודית והוועדה המארגנת המקומית, אך זו כפופה לאישור ארגון הכדורגל העולמי פיפ"א, ובהודעת ההתאחדות נכתב כי הסיבה לדחיית הטורניר בשנה היא בשל "ההתפתחויות באזור שיצרו קשיים לוגיסטיים משמעותיים ושיבושי נסיעה".

נזכיר כי לאחרונה הותקפה סעודיה מספר פעמים על ידי החות'ים ושולחיהם האיראנים, כשלפחות 12 בני אדם נהרגו ויותר מ-300 נפצעו בתקיפה בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד בחודש שעבר, עליה החות'ים קיבלו אחריות. משחק הפתיחה באצטדיון הסמוך היה אמור להיות בנוכחות קהל רב כשמעל ל-70,000 אוהדים הבטיחו כבר את מקומם.

למעשה, בכך איראן פוגעת לא רק בשכנה הסעודית העשירה אלא גם ביתר הנבחרות הערביות שהיו אמורות להגיע ולהשתתף בטורניר היוקרתי כמו נבחרת אש"ף שמשחקה מול סעודיה היה אמור להיות משחק הפתיחה של הטורניר.

אך לא רק הכלכלה הסעודית מקבלת מכה קשה, אלא גם תדמיתה של סעודיה כאשר הטורניר בו היו צריכות לקחת חלק 24 נבחרות, היה מעין הכנות לאירוח מונדיאל 2034 אותו אמורה לארח הממלכה הסעודית.