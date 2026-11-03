בית המשפט לעניינים מקומיים בקריית ארבע קיבל את עתירתן של משפחות משכונת נתיב האבות בגוש עציון, והוציא צו מניעה קבוע האוסר על אגודת היישוב אלעזר לנתק את אספקת המים והחשמל לבתיהן.

בפסק הדין מתח השופט ביאלין אלעזר ביקורת על השימוש באיום לניתוק תשתיות חיוניות כאמצעי לחץ במסגרת מחלוקת על זכויות במקרקעין.

העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין אריה ארבוס ועמנואל נהון ממשרד ארבוס, קדם, צור, לאחר שאגודת אלעזר הודיעה למשפחות כי בכוונתה לנתק את בתיהן ממים ומחשמל. ברקע עמדה מחלוקת הנוגעת לזכויות המשפחות במגרשים ולהליכי הסדרת הקרקע בשכונה.

בית המשפט קבע כי גם כאשר קיימת מחלוקת באשר לחוקיות ההחזקה בקרקע, אין בכך כדי לאפשר לגוף המספק שירותים מוניציפליים להשתמש בתשתיות חיוניות כדי להביא לפינוי תושבים.

"סכסוך קנייני, מורכב ככל שיהיה, יש לפתור בערכאות המוסמכות לכך ולא באמצעות מניעת שירותים אלמנטריים לקיום אנושי", קבע השופט בפסק הדין.

בהכרעתו התייחס בית המשפט למעמדה של אגודה שיתופית המספקת שירותים מוניציפליים, והבהיר כי גוף כזה כפוף לעקרונות המשפט המינהלי, ובהם שוויון, סבירות ומידתיות. השופט קבע כי האיום בניתוק המים והחשמל נועד לשמש אמצעי לאכיפת פינוי המשפחות מהמגרשים. לדבריו, מדובר ב"עירוב תחומים פסול ובשימוש לרעה בסמכות שלטונית".

עוד הודגש בפסק הדין כי מחלוקת קניינית צריכה להתברר בהליך משפטי מתאים. אם אגודת אלעזר מבקשת להביא לפינוי המשפחות, עליה לפנות לערכאות המוסמכות לכך, ולא לנקוט צעדים חד־צדדיים הפוגעים באספקת שירותים בסיסיים לבתים.

בית המשפט התייחס גם לחובת השוויון במתן שירותים מוניציפליים, וקבע כי אין להפלות באופן שרירותי בין תושבים המקבלים אספקת מים וחשמל. החלטה על הפסקת שירותים אלה מחייבת מקור סמכות מתאים, הצדקה עניינית וקיומו של הליך הוגן.

בסיום פסק הדין הוציא בית המשפט צו מניעה קבוע האוסר על אגודת אלעזר לנתק את אספקת המים והחשמל לבתי המשפחות העותרות. נוסף על כך חויבה האגודה לשלם למשפחות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסכום כולל של 5,000 שקלים.

עו"ד אריה ארבוס, שייצג את המשפחות, בירך על ההכרעה ואמר כי היא מציבה גבול לשימוש בסמכויות ציבוריות במסגרת סכסוכים על זכויות במקרקעין. "מדובר בפסק דין חשוב שמציב גבול ברור לשימוש בכוח שלטוני נגד אזרחים", אמר ארבוס. "מים וחשמל אינם כלי ענישה, ואי אפשר להשתמש בהם כדי לכפות על משפחות לוותר על זכויותיהן או לעזוב את בתיהן". לדבריו, המשפחות התמודדו במשך שנים עם האפשרות ששירותים חיוניים לבתיהן ינותקו בשל המחלוקת על הקרקע.

"במשך שנים נאלצו המשפחות להתמודד עם איום בניתוק השירותים הבסיסיים ביותר הדרושים לקיום חיים תקינים", אמר. "בית המשפט קבע היום מסר ברור: גם כאשר קיימת מחלוקת משפטית על מקרקעין, הדרך לפתור אותה עוברת בבית המשפט ולא דרך ברז המים או מפסק החשמל". ארבוס הוסיף: "אנו מברכים על פסק הדין, שמגן על זכויותיהן הבסיסיות של המשפחות ומבהיר כי גם גוף הממלא תפקיד ציבורי חייב לפעול במסגרת סמכותו ובהתאם לכללי המשפט המינהלי".