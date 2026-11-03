אבי מעוז באולפן ערוץ 7

"יכול להיות שאנשים חשבו שזו ההזדמנות לחסל את נעם פוליטית". שבוע לאחר שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה וקיבלה כעשרת אלפים קולות בלבד, יו"ר נעם, ח"כ אבי מעוז, מתייצב לריאיון ראשון באולפן ערוץ 7.

הוא מודה בכישלון האלקטורלי, אך דוחה את הטענות שמפלגתו אחראית לאובדן מנדטים בגוש הימין, ומפנה אצבע מאשימה כלפי מי שלדבריו סיכלו את ניסיונותיו להתמודד ברשימה מאוחדת.

מעוז, שצפוי לסיים את כהונתו בכנסת עם השבעת הכנסת החדשה, מספר כי במפלגתו כבר החל תהליך של בדיקה עצמית בעקבות תוצאות הבחירות. עם זאת, הוא מתקשה לקבל את העובדה שהדיון הציבורי מתמקד דווקא בכישלונה של נעם, בזמן שלטענתו מפלגות גדולות בהרבה אינן נדרשות להסביר את הירידה בכוחו של גוש הימין.

"ודאי שאלו ימים של חשבון נפש אצלנו. אנחנו מתחקרים, אנחנו בודקים את עצמנו, אנחנו עושים חשבון נפש על כל הדרך", הוא אומר. "אבל דבר אחד מפליא אותי. כולם עושים חשבון נפש של מפלגת נעם".

לדבריו, הטענה כי התמודדותה העצמאית של נעם גרמה לגוש נתניהו לאבד מנדט אינה נכונה. "הטענות האלה הן שקריות, הן לא נכונות. אפשר לבדוק את זה במספרים. בגללנו לא קרה כלום. בגללנו רק אנחנו לא הצלחנו", הוא טוען.

מעוז מבקש להסיט את הדיון אל התוצאה הכוללת של הבחירות. לדבריו, גוש הימין ירד מ־64 מנדטים ל־53, וגם בתוך הגוש המצומצם הזה נמצאת יהדות התורה, שלטענתו כבר הבהירה שאינה רואה את עצמה חלק ממנו.

"אני חושב שכולם עסוקים בחשבון נפש שלנו כדי להימנע בעצמם מחשבון נפש", הוא אומר. "איך יכול להיות שירדתם מ־64 מנדטים ל־53 מנדטים? את חשבון הנפש הזה אני לא שומע. אני מציע לכולם: תעסקו בחשבון הנפש של עצמכם, תשאירו לנו את חשבון הנפש שלנו".

אחת הטענות המרכזיות שהופנו כלפי נעם במהלך מערכת הבחירות הייתה כי עצם החלטתה להתמודד בנפרד, למרות הסקרים שלא ניבאו לה מעבר של אחוז החסימה, מסכנת קולות של מצביעי ימין. מעוז דוחה את הצגת הדברים כאילו הוא בחר מלכתחילה בריצה עצמאית, וטוען כי פעל עד הרגע האחרון כדי להגיע להסכמות עם מפלגות אחרות.

"אני עשיתי את כל המאמצים להתאחד, עשיתי את כל המאמצים ללכת ברשימה מאוחדת", הוא אומר. "לצערי הרב, היו מי שטרפדו את המאמצים הללו".

לדבריו, נעם הייתה מוכנה לאיחוד, אך לא מצאה שותפים שהסכימו לכך. הוא אף מציין כי הגיש את רשימתו רק לאחר שהתברר לו שלא יושג הסכם עם מפלגה אחרת. "אנחנו רצינו להתאחד, היינו מוכנים להתאחד, יותר מאשר היינו מוכנים", הוא מדגיש. "לא רצו להתאחד איתנו. הכול בסדר. יכול להיות שאנשים חשבו שזו ההזדמנות לחסל את נעם פוליטית. יכול להיות שחשבו ככה".

בהמשך הריאיון הוא מפרט לראשונה את המגעים שניהל עם גורמים פוליטיים לקראת הגשת הרשימות. לדבריו, הוא פנה ישירות ליו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, כדי לבדוק אפשרות לאיחוד.

"אני התקשרתי לאיתמר בן גביר", הוא מספר. "אמרתי לו: איתמר, שייך לדבר על איחודים? אתה רוצה לדבר על איחודים? אתה רוצה לנהל משא ומתן על איחודים?". לדברי מעוז, בן גביר חזר אליו כעבור יום והבהיר כי האפשרות אינה מעשית. למרות התשובה השלילית, מעוז דווקא משבח את התנהלותו של יו"ר עוצמה יהודית.

"איתמר התנהג איתנו בהגינות, באמת, בהגינות. כל הכבוד, איתמר", הוא אומר. "חזר אליי אחרי יום, אמר לי: אבי, זה לא שייך. אמרתי לו תודה רבה, הכול בסדר". באשר ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', מעוז מתאר תמונה אחרת. לדבריו, לא התקיים ביניהם קשר בנושא האיחוד. "סמוטריץ' לא היה שום קשר", הוא אומר.

מעוז מספר כי עוד במהלך הקדנציה האחרונה פנה ליו"ר הקואליציה אופיר כץ והציע להוריד את אחוז החסימה. לדבריו, הוא הבהיר כבר אז שבכוונתו להתמודד בבחירות, וטען כי הורדת אחוז החסימה עשויה לאפשר ייצוג למפלגות קטנות ולמנוע אובדן קולות. אלא שהמהלך לא התקדם. מעוז מפרש את ההתנגדות להורדת אחוז החסימה כניסיון לצמצם את האפשרות של מפלגות קטנות, ובהן נעם, להתמודד באופן עצמאי.

"לא רצו להוריד את אחוז החסימה. רצו לסתום את הפיות למפלגות הקטנות, לנעם", הוא טוען.

למרות התוצאה הסופית, מעוז מתעקש כי בשלב מסוים של מערכת הבחירות היו בידיו נתונים שהצביעו על התחזקות. לדבריו, כשבועיים לפני הבחירות הציגו שני סקרים, אחד של ערוץ 14 ואחד פנימי של מפלגתו, תמיכה של אחוז וחצי בנעם. מעוז מציין כי הנתונים הללו הוצגו לפעילי המפלגה ולציבור, וכי בעקבותיהם גברו הלחצים על נעם לפרוש מהמרוץ. לדבריו, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם גורמים בסביבתו של סמוטריץ' פעלו כדי לשכנע את המפלגה שלא להתמודד.

"היינו במגמת התחזקות מאוד ברורה", הוא אומר. "מאותו רגע, גם ראש הממשלה וגם בצד של סמוטריץ' התחילו בלחצים: תפרשו, חוסר אחריות". הוא מודה כי בסופו של דבר התחזיות לא התממשו. "לצערי, התוצאה הייתה מאכזבת", הוא אומר, אך מדגיש כי מבחינתו ההישג של הקמפיין אינו נמדד רק במספר הפתקים בקלפי.

מעוז טוען שנעם הצליחה להעלות את נושאי הזהות היהודית והחינוך היהודי לסדר היום של מערכת הבחירות, עד שגם מפלגות אחרות בגוש הימין נדרשו לעסוק בהם. הוא מזכיר בהקשר זה את הליכוד, הציונות הדתית וש"ס.

"הצלחנו בגדול להעלות את הנושא הזה של הזהות היהודית והחינוך היהודי על סדר היום", הוא אומר. "כל המפלגות שבגוש הימין נאלצו להתייחס לנושאים הללו".

לדבריו, במהלך הקמפיין פגשו פעילי נעם אהדה רבה בציבור, אך האהדה הזאת לא הפכה להצבעה בפועל. זהו, לדבריו, אחד הנושאים המרכזיים שהמפלגה מבקשת לבדוק כעת.

"איפה לא הצלחנו? לא הצלחנו לתרגם את האהדה הגדולה הזאת להצבעה בפועל בקלפי", הוא מודה. "את זה אנחנו בודקים, ואת זה אנחנו עושים חשבון נפש".

כאשר הוא נשאל מדוע יש צורך במפלגה דתית נוספת לצד המפלגות הדתיות והחרדיות הקיימות, מעוז משיב כי הנושאים שנעם מבקשת לקדם לא קיבלו, לטענתו, ביטוי מספק בקואליציה היוצאת.

לדבריו, העובדה שכיהן כחבר כנסת יחיד הגבילה את יכולתו לקדם חקיקה. הוא מזכיר הצעות חוק שהגיש בנושאי זהות יהודית, וטוען כי גם מפלגות שהצהירו על מחויבות לנושאים הללו לא תמיד תמכו בהן.

"כשהבאתי חוקים שנוגעים לדמותה של המדינה בתור היותה מדינה יהודית, גם הליכוד הצביע נגד", הוא אומר. מעוז מזכיר בין היתר את סוגיית "מיהו יהודי" ואת חוק הכותל. לדבריו, היו הצעות שקיבלו תמיכה בשלב ראשוני, אך בהמשך לא קודמו. הוא מדגיש כי נעם אינה מתכוונת לשנות את סדר היום שלה בעקבות ההפסד. לדבריו, המאבק על הזהות היהודית של המדינה, על מערכת החינוך ועל ערכי המשפחה ימשיך לעמוד במרכז פעילותה. כאשר הוא נשאל אם ייתכן שהעיסוק בערכי המשפחה והקמפיינים נגד קהילת הלהט"ב הרתיעו מצביעים, מעוז אינו נסוג מעמדותיו.

"אדרבה, אדרבה, זה היסוד שלנו", הוא משיב. "המשפחה היהודית היא אבן היסוד של האומה שלנו. זו אבן היסוד של מדינה יהודית. ואנחנו, כן, אנחנו נתמיד בדבר הזה, בוודאי".

מעוז טוען כי ההתנגדות לנעם נובעת מכך שהמפלגה ערערה על מה שהוא מכנה הגמוניה קיימת. הוא מתאר את התוצאה האלקטורלית ככישלון של מפלגתו, אך קושר אותה גם לתוצאה הפוליטית הרחבה יותר, ובכלל זה התחזקות הייצוג הערבי בכנסת.

לדבריו, בבחירות נבחרו 19 חברי כנסת ערבים, והוא רואה בכך התפתחות מדאיגה מבחינת דמותה היהודית של המדינה. לצד זאת, הוא שב ודורש ממפלגות הימין להסביר את הירידה בכוחן.

אחת השאלות שעלו בעקבות התוצאה היא כיצד מתייחסים רבנים ואנשי ישיבות שתמכו בנעם לכישלון בבחירות. מעוז מספר כי שמע את דבריהם של הרב צבי טאו, הרב שלמה אבינר והרב עמיאל שטרנברג לאחר הבחירות, ומדגיש את התרומה של תלמידי הישיבות לפעילות המפלגה.

הוא משבח את הפעילים, שלדבריו ספגו במהלך הקמפיין התקפות ועלבונות, ומספר כי הקפיד להנחות אותם שלא לתקוף מפלגות אחרות.

"אני מעדיף להיות בצד המפסיד והמבוזה, ולא להיות בצד המנצח והשמח לאיד", הוא אומר על המסר שביקש להעביר לפעיליו.

כדי לתאר את תחושתו בעקבות תוצאות הבחירות, בוחר מעוז בדימוי אישי וכואב במיוחד. הוא מספר על זוג צעיר שמנסה במשך שנים להביא ילד לעולם, מצליח לאחר מאמצים רבים להיכנס להיריון, אך בסופו של דבר חווה לידה שקטה.

לדבריו, למרות הכאב העצום, בני הזוג אינם מוותרים על האפשרות לנסות שוב. כך הוא מבקש לתאר גם את מצבה של נעם לאחר הבחירות.

"אנחנו שם. נולדה לידה שקטה, לא כל כך שקטה. עשרת אלפים איש זה ברזל. זה שלנו", הוא אומר. "מכאן ואילך אנחנו עושים את בדק הבית שלנו ואנחנו ממשיכים הלאה".

כאשר הוא נשאל על הרגע שבו התברר לו כי מפלגתו לא תיכנס לכנסת, הוא אינו מנסה להסתיר את התחושות. "אכזבה. אכזבה גדולה מאוד", הוא אומר, אך מיד מוסיף: "זה לא סוף הדרך, זה רק תחילת הדרך".

מעוז מדגיש כי מאחורי עשרת אלפים הקולות עומדים, מבחינתו, אנשים שבחרו לתמוך בנעם למרות הלחצים שהופעלו עליה. הוא מכנה אותם אנשים אמיצים, ומבטיח כי המפלגה תמשיך לעסוק בנושאי החינוך, הזהות היהודית והמאבק במה שהוא מכנה "פרוגרס" ו"דיפ סטייט".

"מי שניצח פה בבחירות האלה זה הדיפ סטייט", הוא טוען, ומותח ביקורת על התנהלות מערכת החינוך גם בתקופת כהונתה של ממשלת הימין היוצאת.

למרות הביקורת החריפה על המפלגות שלא הסכימו להתאחד עם נעם לפני הבחירות, מעוז אינו שולל אפשרות של חיבורים פוליטיים בעתיד. הוא מבהיר כי נעם רואה בעצמה תנועה ציבורית בעלת זרוע פוליטית, ולא רק רשימה המתמודדת לכנסת. לשאלה אם המפלגה פתוחה כעת לאיחודים הוא משיב ללא היסוס: "ודאי. אנחנו היינו פתוחים, ואנחנו פתוחים גם עכשיו, בוודאי".