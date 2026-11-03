מועצת חכמי התורה של ש"ס החליטה להמליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ההחלטה התקבלה בעקבות הצהרתו של נתניהו כי ימשיך לפעול להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות.

בהודעה שפרסמה המפלגה נמסר: "לאור הודעתו הברורה והבלתי מתפשרת של ראש הממשלה בנימין נתניהו על המשך תמיכתו והתחייבותו להסדרת מעמדם של לומדי התורה, החליטה מועצת חכמי התורה של ש"ס להמליץ עליו בפני נשיא המדינה כמועמדה להרכבת הממשלה".

ההחלטה התקבלה זמן קצר לאחר שנתניהו פרסם הודעה חריפה נגד ראשי מפלגות האופוזיציה, בעקבות הסיכומים שהושגו בפגישתם בהרצליה, שלפיהם לא תישלל האפשרות לנהל משא ומתן קואליציוני עם המפלגות החרדיות.

נתניהו האשים את ראשי האופוזיציה בצביעות, לאחר שבמהלך מערכת הבחירות מתחו ביקורת חריפה על הציבור החרדי ועל סוגיית הגיוס.

"הצביעות שאנו רואים כעת זועקת לשמיים. פתאום זה כבר לא 'חוק השתמטות', אלא 'חוק גיוס רך', פתאום הם כבר לא 'טפילים', 'משתמטים', 'מחריבי המדינה', אלא מקבלים דף לבן חלק", אמר נתניהו.

בהמשך התחייב ראש הממשלה להמשיך לקדם הסדר שיאפשר לתלמידי ישיבות להמשיך בלימודיהם, לצד גיוס חרדים שאינם לומדים בישיבות. "היחידים שפעלו ויפעלו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כך שכל מי שלומד תורה יוכל להמשיך וללמוד תורה לפי חוק, אלה הליכוד וגוש הימין", הצהיר.

לדבריו, הפתרון יקודם בהסכמה ובשיתוף פעולה עם מנהיגי הציבור החרדי, תוך שמירה על כך שמי שאינו לומד תורה בישיבה יתגייס לצה"ל. "נפעל להשלים את המשימה החשובה הזו", הוסיף.

בש"ס אימצו את הביקורת של נתניהו על מפלגות האופוזיציה ותקפו את ניסיונותיהן לקיים מגעים עם המפלגות החרדיות לאחר הבחירות.

"צביעותן של מפלגות השמאל זועקת לשמיים, לאחר שהובילו קמפיין השחרה, הכפשה ורדיפה חסר תקדים נגד המגזר החרדי ולומדי התורה, שהם סלע קיומו של עם ישראל", נמסר מטעם המפלגה.

הודעת ש"ס מגיעה לקראת סבב ההתייעצויות שייפתח מחר (רביעי) בבית הנשיא, שבמסגרתו ימליצו הסיעות על המועמד המועדף עליהן להרכבת הממשלה הבאה.