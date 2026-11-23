יענקי גולדהבר בשיחה עם יחיאל רדוצקי

במשך 14 שנים חיכו יחיאל רדוצקי ואשתו לילד. אחר כך הגיע היריון שהסתיים באובדן, ובהמשך היריון נוסף, שהסתיים בלידה מוקדמת בחודש השישי.

בתם נולדה בחיים, אך נפטרה כעבור חצי שעה בלבד. עבור מי שמוכר ברשת בזכות ההומור, הבדיחות והסטטוסים השנונים, אלה הרגעים שבהם הצחוק הופך לאמצעי התמודדות עם כאב שקשה לתאר במילים.

בשיחה אישית עם יענקי גולדהבר בתוכנית "מאחורי הסטטוס" בערוץ 7 מספר רדוצקי על השנים הארוכות של הציפייה להורות, על האובדנים שחוו הוא ואשתו ועל הדרך שבה בחר להתמודד עם השבר. הוא מדבר גם על המסלול הלא שגרתי שעשה מבחור ישיבה שגדל בלב מאה שערים לשירות צבאי ממושך, על עמדותיו בסוגיית גיוס החרדים ועל הפעילות שהוא מקדם כיום למען אנשי מילואים שנפגעו נפשית בעקבות המלחמה.

"אני חייב לומר, זכיתי לאישה מדהימה", הוא פותח את סיפורם האישי. לדבריו, לאחר 14 שנות נישואים שבהן המתינו לילד, התקשרה אליו אשתו בזמן שהיה בשירות מילואים בצפון וסיפרה לו על בדיקת היריון חיובית. "פעם ראשונה בהיסטוריה שיש שני קווים אדומים", הוא משחזר את דבריה. ההיריון הזה הסתיים באובדן כעבור כחודשיים.

למרות הכאב, עצם ההיריון עורר אצל בני הזוג תקווה מחודשת. כעבור שנה הגיע היריון נוסף, שהתפתח עד לחודש השישי. אלא שאז, בשעת לילה מאוחרת, הובהלה אשתו לבית החולים. בתם נולדה בשעה שלוש לפנות בוקר, אך חייה היו קצרים מאוד.

"היא נולדה בחודש השישי וקצת, הספיקה להיות בעולם חצי שעה", מספר רדוצקי. בהמשך חוו בני הזוג אובדן היריון נוסף, לאחר כשלושה חודשים.

"זה לא פשוט. זה שובר, זה מרסק", הוא אומר. "לא יודע מה הייתי אומר למישהו אחר שעובר את זה". לדבריו, כאשר אנשים ניסו לנחם אותו, הוא ביקש בעיקר שיאפשרו לו ולאשתו להתמודד בדרכם. "אני לא מצפה שתוכלו להבין מה עובר עליי. תנו לי את הזמן לנשום, לעכל, שהזמן יעשה את שלו".

דווקא ברגעים הקשים ביותר התברר לו עד כמה ההומור הפך לחלק בלתי נפרד מחייו. הוא מספר כי באחד הביקורים בחדר המיון, כאשר בני הזוג התמודדו עם אובדן נוסף, אשתו ביקשה ממנו לצאת להפסקה ולחזור לכתוב סטטוסים מצחיקים.

"היא אומרת לי, תעשה לי טובה, תצא החוצה, תעשן סיגריה, תחזור ותכתוב סטטוסים מצחיקים", הוא משחזר. "זה הדבר היחיד שיעזור לך עכשיו".

רדוצקי מתאר כיצד ישב במשך הלילה וכתב בדיחות, בזמן שהעוקבים אחריו כלל לא ידעו מה מתחולל בחייו האישיים. "אנשים לא ידעו מה עובר עליי. אנשים צחקו", הוא מספר. עבורו, הכתיבה לא הייתה ניסיון להסתיר את הכאב, אלא דרך להמשיך לתפקד בתוכו.

"להגיד לך שלא קשה לי? קשה לי נורא. קשה לי נורא. כל יום מחדש", הוא מודה. לדבריו, שני דברים מסייעים לו להתמודד: ההומור והעשייה למען אחרים.

העשייה הזאת קיבלה בשנים האחרונות ביטוי רחב. רדוצקי מספר כי הפך את חשבונותיו ברשתות החברתיות, שבהם עוקבים אחריו עשרות אלפי אנשים, לכלי לגיוס תרומות ולסיוע לאחרים. אחד המיזמים שהוא מקדם קשור למאגר תורמי מח עצם של עזר מציון.

לדבריו, המאגר שהוקם בסיועו ובסיוע התורמים גייס סכום העולה על 100 אלף שקלים. לפני כשבועיים, הוא מספר, קיבל הודעה שלפיה נמצאה התאמה נוספת באמצעות המאגר, וכי עד כה סייע המאגר ל־12 חולים. "יש 12 אנשים שניצלו בזכות המאגר שלנו, בזכות עם ישראל. אני רק השליח", הוא אומר.

תחום נוסף שאליו נכנס בשנה האחרונה הוא הסיוע לאנשי מילואים המתמודדים עם פוסט־טראומה, ובמיוחד למי שעסקו בזיהוי חללים ובטיפול בגופות במהלך המלחמה. בתפקידו כסמנכ"ל ארגון משרתי המילואים החרדים הוא פוגש, לדבריו, אנשים שנחשפו למראות קשים במיוחד, לעיתים ללא הכנה מספקת.

רדוצקי מתאר את עבודתם של אנשי הזיהוי והקבורה, שפעלו בין היתר בבסיס שורה ובזירות הלחימה. לדבריו, חלקם מתמודדים כיום עם השלכות נפשיות קשות, המשפיעות גם על בני משפחותיהם.

"אנשים יקרים, יקרים, יקרים, שמסרו את הנשמה שלהם", הוא אומר. "תמיד אומרים שמסירות נפש זה למות, שאתה יכול למות. אבל במקרה הזה, זו מסירות נפש". הוא מתאר אנשי מילואים שנדרשו להתמודד עם מראות קשים כדי להביא למשפחות תשובות על גורל יקיריהן ולאפשר את הבאת החללים לקבורה.

לדבריו, המחיר האישי של העבודה הזאת כבד. הוא מספר על אנשים שאושפזו במחלקות פסיכיאטריות, על משפחות שהתפרקו ועל הורים שמתקשים לחזור לתפקוד בבית. "הילדים כבר לא מכירים את ההורים שלהם", הוא אומר, ומתאר את הקושי של מי שחוו אירועים טראומטיים להניח לזיכרונות גם לאחר סיום השירות.

כעת, הוא מספר, הארגון פועל להקמת בית טיפולי ייעודי עבור אותם אנשי מילואים. המקום נועד לאפשר להם לקבל טיפול ותמיכה בפרטיות, בלי לחשוש מחשיפה. לדבריו, הקמת הבית נמצאת בשלבים מתקדמים, והוא צפוי להיפתח בקרוב.

"אנחנו מקימים בית מיוחד. אני לא אומר איפה הוא, ואני מקווה שאף אחד שלא צריך גם לא ידע איפה הוא יהיה", הוא מסביר. "זה מקום שיוכלו לקבל שם טיפולים בלי שאף אחד יודע שמקבלים טיפולים". מבחינתו, העיסוק במיזם הזה הוא גם חלק מהדרך להתמודד עם האובדן האישי. "יש בור בלב, לא נסתם, אבל אפשר לכסות אותו", הוא אומר.

המחויבות שלו לאנשי הצבא קשורה גם לסיפור חייו. רדוצקי גדל בלב שכונת מאה שערים בירושלים, במשפחה חרדית ליטאית. בגיל 18, הוא מספר, לא העלה בדעתו שיתגייס לצה"ל. הוא היה בחור ישיבה שקוע בלימוד, והצבא היה רחוק מעולמו.

השינוי הגיע לאחר שהתחתן והתגרש. באותה תקופה התקשה למצוא את מקומו: בכולל שבו למד היו סביבו גברים נשואים, וכאשר ניסה לחזור לישיבה שבה למד בעבר, מצא את עצמו מוקף בבחורים רווקים. הוא חיפש מסגרת שתאפשר לו להתייצב מחדש, ואז הגיע רעיון שלא ציפה לשמוע דווקא מרב בישיבה.

"יום אחד רב שלי בישיבה שואל אותי: למה לא תתגייס?", הוא מספר. "הייתי בהלם של החיים". לאחר מחשבה החליט שהשירות הצבאי עשוי להעניק לו מסגרת יציבה ועשייה משמעותית.

אלא שגם לאחר שהתקבלה ההחלטה, הדרך לגיוס לא הייתה פשוטה. רדוצקי מתאר את היום שבו הגיע ללשכת הגיוס כדי לבטל את מעמדו כבן ישיבה. סביבו עמדו עשרות בחורים חרדים שהגיעו עם טפסי דיחוי, והוא היה היחיד שביקש להתגייס.

"אני מגיע לדלפק, עומדת שם החיילת שמקבלת את הדיחויים, ושואלת אותי איפה הטופס שלך. אמרתי: באתי להתגייס", הוא משחזר. לדבריו, החיילת התקשתה להאמין לו ושאלה שוב ושוב אם למעשה הגיע כדי לקבל פטור.

"לקח לי חמש דקות לשכנע חיילת בצה"ל שאני מעוניין להתגייס", הוא מספר. בהמשך, לדבריו, הוכנס לחדר שבו ניסו כמה חיילים לשכנע אותו לוותר על ההחלטה. החוויה הזאת נחרתה בזיכרונו וליוותה אותו גם כאשר עבר בהמשך לעסוק בשילוב חרדים בצבא.

רדוצקי שירת שמונה שנים בקבע בתחום שילוב החרדים בצה"ל. הוא מקפיד להבחין בין גיוס לשילוב, וטוען שהצלחת התהליך אינה נמדדת רק במספר המתגייסים, אלא ביכולת להתאים לכל אדם מסגרת שתאפשר לו לשרת בלי לוותר על אורח חייו.

"אני לא סופר ראשים", הוא אומר. "אני משלב, נותן לבן אדם את המקום הכי טוב עבורו, שמותאם לסביבה שממנה הוא הגיע".

בסוגיית גיוס החרדים, שממשיכה לעמוד במוקד הוויכוח הציבורי, רדוצקי מציג עמדה ברורה. לדבריו, יש להגן על האפשרות של מי שלומד תורה להמשיך בלימודיו, אך מי שאינו לומד צריך להשתלב בשירות במסגרת מתאימה.

"מי שיושב ולומד, אני מסכים לשלם לו שימשיך לשבת וללמוד", הוא אומר. "מי שלא יושב ולומד, את אחיי אנוכי מבקש. עם ישראל צריך אתכם". הוא מוסיף כי יש להבטיח מסלולים מותאמים, עם ההפרדה והתנאים הנדרשים לשמירה על אורח החיים החרדי.

לדבריו, הצבא כבר פועל ליצירת מסגרות כאלה, והוא מציין כדוגמה את חטיבת חשמונאים. רדוצקי מספר על קצינה בכירה שביקשה להיכנס למסגרת ונענתה בשלילה בשל כללי ההפרדה הנהוגים בה. מבחינתו, זו דוגמה לכך שכאשר קיימת נכונות מצד המערכת, אפשר להקפיד על התנאים שנקבעו.

עם זאת, הוא מותח ביקורת על הפיכת סוגיית הגיוס למאבק פוליטי. "אל תקשיבו לפוליטיקאים שעושים סיבוב כזה או אחר על מנת להקים קואליציה או לא להקים קואליציה", הוא אומר. "צריך אתכם בהפרדה, במקומות הנכונים, אבל כל אחד שמגיע, זו תוספת כוח שעם ישראל זקוק לה".

העמדה הזאת נובעת גם מהשירות שלו במלחמה. רדוצקי מספר כי כבר ב־8 באוקטובר 2023 הגיע לצפון במסגרת שירות מילואים, על רקע החשש מהתרחבות הלחימה מול חיזבאללה. לדבריו, במהלך השירות פגש חיילים מרקעים שונים, ובהם חילונים, דתיים לאומיים, דרוזים ומוסלמים, והרגיש בחסרונם של חבריו מהחברה החרדית שבה גדל.

לצד התחושה הזאת, הוא מספר גם על התגייסות נרחבת של הציבור החרדי לסיוע לחיילים. בתחילת המלחמה התבקש לשמש כתובת להעברת תרומות לבסיס שבו שירת. בתוך זמן קצר החלו להגיע משלוחים מכל רחבי הארץ, עד שנדרשה חלוקת תורנויות בין החיילים כדי לקבלם.

אחד המקרים שנחרתו בזיכרונו התרחש בשעת לילה מאוחרת. לדבריו, הוא הוזעק לשער הבסיס כדי לקבל רכב עמוס בציוד ובמזון לחיילים. לאחר פריקת המשלוח הוציא הנהג שקית נוספת ובה לחמניות טריות שאשתו הכינה, וביקש מהחיילים לאכול אותן כשהן עדיין חמימות.

רדוצקי מספר כי המחווה הזאת ריגשה אותו במיוחד. מבחינתו, היא המחישה את הרצון של אנשים רבים בציבור החרדי לסייע לחיילים, גם אם אינם משרתים בעצמם.

לדבריו, במהלך שנות המלחמה צבר יותר מ־700 ימי מילואים. הוא טוען כי כיום יש יותר מ־12 אלף אנשי מילואים חרדים, ומבקש לתת מקום גם לתרומתם. לצד זאת, הוא מדגיש כי הוא תומך בהרחבת מסלולי השירות המותאמים למי שאינם לומדים בישיבות.

על רקע המחלוקת הציבורית הוא מתייחס גם להפגנות נגד גיוס חרדים ולאלימות המלווה חלק מהן. רדוצקי מספר על אירוע שראה בצעירותו במאה שערים, כאשר מפגינים ניסו, לדבריו, למנוע מהרב יוסף שלום אלישיב להיכנס לבית הכנסת. הוא מתאר כיצד אחד המפגינים הרים את ידו לעבר הרב, אך נעצר בידי מלווה לפני שפגע בו.

"זה אחד הדברים שנשארים חקוקים אצלי בזיכרון", הוא אומר. לדבריו, האירוע המחיש לו כבר אז את הסכנה שבהקצנה ובאלימות בתוך הציבור החרדי.

הוא מדגיש כי הוא מתנגד לאלימות מכל צד, ומבקר גם את השימוש בכוח נגד מפגינים. "אלימות לא מקובלת משום צד, משום צד", הוא אומר. מבחינתו, זכות ההפגנה היא חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, אך יש לקיים אותה בלי לפגוע באנשים.

למרות חילוקי הדעות סביב הגיוס, רדוצקי מספר כי הקשר עם משפחתו נותר חשוב לו מאוד. במשפחתו, לדבריו, יש מגוון השקפות ועמדות, והוויכוחים אינם פשוטים תמיד. לקראת סיום השיחה הוא מבקש להעביר מסר ישיר להוריו, לאחיו ולבני המשפחה.

"אנחנו משפחה מורכבת", הוא אומר. "יש לי אחים אברכים, יש לי דעות יותר קיצוניות, פחות קיצוניות, אחיינים שלי לא מתגייסים, והכול". ואז הוא מוסיף: "אני אוהב אתכם אהבת נפש. אהבת נפש שלמרות כל חילוקי הדעות, למרות כל הוויכוחים, ואנחנו יודעים להתווכח ויודעים להביע את הדעות שלנו".

כשגולדהבר שואל אותו עם מי היה רוצה לשבת לשיחה אישית, ללא מצלמות וללא סטטוסים, רדוצקי בוחר ברחל אמנו. הוא מסביר את הבחירה בציפייה הארוכה שלה לילדים ובדמותה כאם המבכה על בניה.

"הייתי משלם המון לשבת איתה, לדבר איתה, לשמוע ממנה, לשמוע איך להתמודד עם זה", הוא אומר.

גם בסיום השיחה הוא חוזר לאנשים הקרובים אליו. "כיף לי שאתם במשפחה שלי, טוב לי שאתם במשפחה שלי", הוא אומר להוריו ולאחיו. "אשריי שזכיתי בכם".