טלטלה בחברת התוכנה הישראלית נייס: החברה מתכננת לפטר כ-500 עובדים, המהווים כ-5% מכוח האדם שלה, במסגרת שינוי ארגוני שנועד להתאים את פעילותה להתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית.

החברה אישרה היום (שלישי) את תוכנית הצמצומים, אך לא מסרה את מספר העובדים המדויק שיסיימו את העסקתם. ההודעה מגיעה יממה לפני פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2026, ועל רקע ירידה ברווחיות ולחצים על פעילותה העסקית.

על פי ההערכות, הפיטורים כמעט שלא ישפיעו על עובדי החברה בישראל, שמספרם נע בין 900 לאלף.

נייס הסבירה כי השינויים נועדו "לתת מענה ללקוחות המטמיעים פתרונות בינה מלאכותית לחוויית לקוח בקנה מידה ארגוני".

בחברה הגדירו את תוכנית ההתייעלות כ"צעד הכרחי שנועד למצב את נייס לקראת העתיד ולהבטיח את השגת היעדים האסטרטגיים", והכירו בכך שמדובר בהחלטות מורכבות הנוגעות לעובדים מוערכים.

היקף הפיטורים המוערך נגזר ממצבת כוח האדם של החברה. על פי הדוח השנתי שלה, בסוף 2025 העסיקה נייס כ-9,600 עובדים ברחבי העולם, לעומת כ-8,700 עובדים בסוף השנה שקדמה לה. כלומר, במהלך 2025 דווקא גדל מספר עובדיה בכ-900.

כעת, פחות משנה לאחר מכן, נערכת החברה לצמצום משמעותי במצבת העובדים, כחלק מהשינוי שהיא מבקשת לבצע במודל הפעילות שלה.

בעקבות הדיווח על תוכנית הפיטורים ירדה המניה בכ-6% במסחר המוקדם בבורסת נאסד"ק. שווי השוק של נייס עומד כיום על כ-6.5 מיליארד דולר, נמוך משמעותית משווי השיא של כ-20 מיליארד דולר שאליו הגיעה החברה בתקופת מגפת הקורונה.

לצד הצמצומים בכוח האדם, נייס פועלת גם לשינוי הרכב עסקיה ולהעמקת פעילותה בתחום הבינה המלאכותית.