לפני ליברפול, ריאל מדריד ואינטר. תשאלו כל צעיר שיוצא לטיול בעולם, אחת האטרקציות הגדולות שתופסות תאוצה בשנים האחרונות זו הגעה למשחקי כדורגל מסביב לעולם.

האצטדיונים המיוחדים, קהל האוהדים המשולהב והחוויה כולה יוצרים ריגוש גדול בקרב מטיילים רבים והפכה לאחת מהקריטריונים בחיפוש מסלולי טיול משולבים ומעניינים.

היום (שלישי) פרסם אתר התיירות הנחשב "Worth a Journey" את רשימת 100 האיצטדיונים המומלצים ביותר שלו ל-2026.

שיקולים רבים היו ברשימת האצטדיונים של האתר הנחשב, כששם לקחו בחשבון פרמטרים כמו מבנה האצטדיון, כמות המושבים, האווירה ועוד.

לצד ה"אסטדיו מונומנטל" שבבאנוס איירס שבארגנטינה והביירה ריו שבפורטו אלגרה שבברזיל, בהם מבקרים אוהדים רבים מכל רחבי העולם, למקום התשיעי והמכובד מראש נבחר לא אחר מאשר אצטדיונם הביתי של מכבי והפועל חיפה, אצטדיון סמי עופר שבחיפה ישראל.

"מכבי חיפה והפועל חיפה משחקות באיצטדיון המודרני בחיפה, בתוכו בערך 30,000 מקומות. בימי משחק האווירה בו רועשת מאוד והכיסאות קרובים לכר הדשא. מה שבולט בו: גג הזהב, היציע הצפוני והמושבים שקרובים לכר הדשא", נכתב בהמלצת האתר הנחשב.

למעשה, האצטדיון החיפאי הוא לא רק בין 10 האצטדיונים המומלצים בעולם, אלא גם האצטדיון המומלץ הראשון במזרח התיכון.

עד כמה מהווה הבחירה בסמי עופר סנסציה? אצטדיונים כמו אנפילד של ליברפול והסנטיאגו ברנבאו של ריאל מדריד מדורגים מתחתיו.