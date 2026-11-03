כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 השלימו שמונה חודשים של פעילות מבצעית בדרום לבנון, שבמהלכם חיסלו כ-400 מחבלי חיזבאללה והשמידו כ-3,500 תשתיות טרור של הארגון.

במהלך הפעילות פעלו כוחות החטיבה נגד מערכי הטרור שבנה חיזבאללה בדרום לבנון, תוך התמקדות בהשמדת תשתיות מבצעיות, איתור אמצעי לחימה ופגיעה במחבלי הארגון.

אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים היה השמדת תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה, ובהן מתחמים שכונו "ערי המקלט". מדובר, לפי צה"ל, בחלק מרשת תשתיות תת-קרקעיות שהקים הארגון בסיוע מימון של המשטר האיראני.

את השמדת המתחמים ביצעו כוחות חטיבה 7 בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם, המתמחה במשימות הנדסיות מיוחדות, לרבות פעילות נגד תשתיות תת-קרקעיות.

לצד הפעילות נגד המתחמים הללו, השמידו הכוחות אלפי תשתיות נוספות ששימשו את חיזבאללה במרחבי הפעולה של החטיבה.

על פי נתוני צה"ל, במהלך שמונת חודשי הפעילות חוסלו כ-400 מחבלי חיזבאללה, ובסריקות שביצעו הלוחמים אותרו מאות אמצעי לחימה של הארגון.