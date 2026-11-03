רכב האמר צבאי, שנגנב מבסיס צה"ל בדרום הארץ, אותר כשהוא מוסתר בתוך בית אריזה ביישוב עמי עוז.

שוטרי תחנת שגב שלום במחוז הדרומי הגיעו למקום בעקבות מידע מודיעיני, איתרו את הרכב ותפסו אותו. כעת מתמקדת החקירה באיתור החשודים בגניבה ובהסתרת ההאמר.

הפרשה החלה במהלך השבוע שעבר, כאשר התקבל במשטרת ישראל דיווח על היעלמותו של הרכב האמר מהבסיס. בעקבות הדיווח פתחו שוטרי תחנת שגב שלום בפעילות לאיתור הרכב ולבירור נסיבות היעלמותו.

בשלב זה טרם נמסר על מעצר חשודים בפרשה.

מצה"ל נמסר כי "בהמשך לאירוע גניבת רכב ההאמר הצבאי מבסיס צבאי בדרום בסוף שבוע שעבר, הרכב אותר לאחר פעילות חקירתית מאומצת ומשותפת של המשטרה הצבאית החוקרת, יחידת אתגר ומחוז דרום במשטרת ישראל. איתור הרכב התאפשר הודות למאמצים חקירתיים ממושכים ולשיתוף פעולה הדוק בין כלל הגורמים המעורבים.

צה"ל רואה בחומרה אירועי גניבת רכוש צבאי וימשיך לפעול בנחישות, בשיתוף גורמי אכיפת החוק, למיצוי הדין עם המעורבים ולמניעת הישנותם של אירועים מסוג זה. נסיבות המקרה עודן מצויות בחקירה".