פרופ' אבי דיסקין, חוקר מערכות הבחירות בישראל, מומחה למדעי המדינה, רואה באופציית ממשלת האחדות אופציה קשה לביצוע, אך הכרחית להבטחת עתידה וקיומה של ישראל.

בראיון לערוץ 7 מנתח פרופ' דיסקין את נתוני ההצבעה בבחירות האחרונות ומציין כי למעשה לא היו שינויים דרמטיים ומעברים משמעותיים מגוש לגוש. באופן פרופורציונלי הייתה ההצבעה הצבעת נאמנות למפלגות או לגוש ברמה של מעל תשעים אחוזים לעומת בחירות קודמות. ההבדל המשמעותי היחיד הוא בכניסתם של כתשע מאות אלף מצביעים חדשים שלא הצביעו בעבר, ולא כולם מהמגזר הערבי. גם הסכמי העודפים יצרו ניצול מירבי של הקולות במחנה השמאל.

כעת, אומר פרופ' דיסקין, ניצבות בפני גדי איזנקוט מספר אפשרויות. הראשונה שבהן היא הרכבת ממשלת מיעוט, כלומר ממשלה שלא יהיה לה רוב והיא צפויה לקרוס בתוך פרק זמן קצר, אך בהצבעת הכינון שלה היא תקבל רוב מלאכותי הנובע מהימנעות מפלגות או מתמיכה מבחוץ. מי שיכול לתת את רשת הביטחון הזמנית הזו הן המפלגות הערביות ומפלגתו של אביגדור ליברמן.

אפשרות נוספת היא העברת חוקים ונורמות בכנסת לשינוי תקנון בחירת יו"ר הכנסת, ואת זאת ינסה לעשות גוש איזנקוט עוד לפני השבעת הממשלה או מיד אחריה. מהלך שכזה, מעריך דיסקין, יהווה אבן נגף עבור איזנקוט בעצם העמקת הקיטוב והקונפליקט החברתי בישראל.

"במצב הנוכחי אין מנוס מהקמת ממשלת אחדות. נתניהו כבר הבהיר בגלוי או דרך שליחיו שהוא מוכן לכך. התנאים לא ידועים", אומר דיסקין ומעריך כי לצורך הקמת ממשלה שכזו יצטרך הליכוד לקבל דרישות משמעותיות מכיוונו של איזנקוט לשוויון, זכויות ווטו ואף רוטציה. ממשלה שכזו, הוא אומר, תוכל לקום גם אם מחנה השמאל ידבק ברל"ביותו.

לשאלתנו אם מחנה הרל"ב, רק לא ביבי, לא צפוי להעניש את איזנקוט על מהלך שכזה ולגרום לכך שגורלו יהיה כגורל בני גנץ, משיב פרופ' דיסקין ואומר כי אם ממשלה כזו תחזיק מעמד ארבע שנים הרי שבתום התקופה הזו לא ניתן לדעת מה יהיה ומי יישאר, כך שהדברים עשויים להשתנות. מנגד, אומר דיסקין, אם ירכיב איזנקוט ממשלת שמאל שתיפול בתוך זמן קצר, סימן שאלה גדול ירחף מעל עתידו הפוליטי, מאחר שהמחנה שלו לא יאפשר לו להתמודד בראשו בבחירות חוזרות, כפי שהיה עם מנהיגים גדולים רבים בעברו של מחנה השמאל.

את המציאות הפוליטית בישראל מדמה פרופ' דיסקין לטיסת 'פליי דובאי', שבה בניגוד למקרים רבים אחרים בעבר, היה אדם אחד בעל תושייה, יניב חיון, שנכנס אל תא הטייס והציל את המטוס. טיסות אחרות שנחטפו הסתיימו בהתרסקות. כעת, אומר דיסקין, יש לקוות למעשה הרואי חד ונועז מצידם של שני אישים, נתניהו ואיזנקוט, שיוכלו להציל את ישראל מהתרסקות.

דיסקין מדגיש בדבריו את בהילות ההצלה של ישראל לנוכח שתי סכנות מרכזיות האורבות לה. "האחת היא סכנת הקיטוב. יש כאן שנאה תהומית הדדית, בעיקר של המחנה הרל"ביסטי כלפי "הבבונים" שמקיפים אות נתניהו". לדבריו, מדובר באנשים טובים החפצים בטובתה של המדינה, אך בשל עצלנות מחשבה ובורות הם בחרו לקנות סיפורים שסופרו להם והלהיטו בהם את השנאה כלפי נתניהו. מדובר, אומר דיסקין, בבכירים בתחומים רבים כמו האקדמיה, הצבא והחברה, "הם אינם רעים בהכרח, אבל הם שונאים ומשוכנעים שהצד השני מביא כליה לישראל. האם אנחנו רוצים את הקיטוב הזה שיביאו אותנו לכדי ריסוק?".

הסכנה השנייה שעימה מתמודדת ישראל היא סכנת האנטישמיות המבקשת לכלות את ישראל בין אם בסכינים ובין אם בנשק גרעיני. "כששתי הסכנות שלובות זו בזו אנחנו במטוס שהשליטה עליו אבדה", מזהיר דיסקין.

מכיוון שכך, "אנשים פטריוטים שרוצים את טובת המדינה צריכים לוותר קצת ולעשות את הדבר הטוב ביותר שמתעמת עם שתי הסכנות האלה, והצעד הראשון הוא ניסיון להקמת ממשלת אחדות. כל האופציות האחרות עלולות להביא אותנו לאבדון". צעד שכזה תלוי כאמור בשני אנשים, האחד בעל פופולאריות עצומה במחנה שלו, בנימין נתניהו, והאחר חסר עוצמה מול מצביעיו, אך יהיה עליו להתגבר ולא להיכנע למי שכל מה שמדריך אותם הוא שנאה.

עוד שאלנו את דיסקין באשר לפרשת שוחד הבחירות במגזר הערבי. לטעמו מנגנוני האכיפה, הפרקליטות והייעוץ המשפטי, הוכיחו אזלת יד וחוסר תפקוד מזעזעים בשורה של פרשיות חמורות, ולא נראה שניתן לצפות מהם להוביל לביטול בחירות, "ולכן מה שנותר הוא למצות את חומרת הדין עם אנשים שהפעילו וארגנו טרור בקלפיות נתנו שוחד. אחרת, אנחנו רפובליקת בננות".