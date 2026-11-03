כמי שמאחוריו מעל 800 ראיונות לתקשורת הערבית הבינלאומית, ובהם הסביר את עמדתה של ישראל מאז השבעה באוקטובר, שוחחנו עם נאהיל זועבי, מחנך ואיש הסברה, אודות הסיכויים לשילובן של המפלגות הערביות בקואליציית איזנקוט.

"אני לא חושב ולא חשבתי שהמפלגות הערביות רוצות להיות חלק מהממשלה וחלק מהמדינה", אומר זועבי ומציין את שאיפתו שלו לראות מפלגות ערביות שיבקשו להיות חלק אמיתי ממדינת ישראל, שיראו את טובתה של המדינה כטובתם שלהם ואת צרתה כצרתם שלהם, ובראשן יעמדו אזרחים שמאמינים שאין להם דגל ומדינה אחרים. המציאות כעת שונה בתכלית כאשר מתבוננים בזהותם של מנהיגי המפלגות הערביות הקיימות, רע"מ והמשותפת.

"אדם שרוצה להצטרף לממשלה ולהיות חלק מהמדינה לא אומר, גם בערב הבחירות, שעזה תנצח. אדם שרוצה להיות חלק מהמדינה לא קורא לשוטר הערבי לזרוק את הנשק ולמרוד. אלו חברי כנסת שהתנגדו להסכמי השלום של ישראל, שהתנגדו להצבת תחנות משטרה במגזר הערבי. הציפייה מהם היא אפס. הם ימשיכו להרגיז את החברה והממסד הישראליים".

מהמנהיגות הערביות תובע זועבי לגנות בכל פה את טבח השבעה באוקטובר ולראות בו מעשה נאצי. "הם לא עושים את זה כי זה לא משרת את האינטרס הפוליטי שלהם. אם הם יצטרכו להתייחס לבעיות האזרחיות של החברה הערבית זה יצריך תכניות ומאמץ. לעומת זאת חבר כנסת שעולה לתקשורת ומגדיר את חמאס כארגון צדקה, זה נועד לחמם את האווירה. כשחבר כנסת אומר שההצבעה למען עזה, מה עשית למען עזה?", שואל זועבי.

על רקע כל זאת משוכנע זועבי כי המפלגות הערביות לא ישולבו בממשלה הבאה. לא יתכן, הוא אומר, שמי שעמד בראש הצבא כרמטכ"ל, יהיה מוכן לשבת בקואליציה אחת עם מי שקורא בשם השאהידים. "אני לא מאמין לזה. זה לא יקרה", הוא אומר נחרצות.

להערכתו, במחנה מפלגות השינוי, מחנה איזנקוט, ישנם די אנשים טובים וכוחות טובים שלא יסכימו לשבת יחד עם מי שמתבטא בסיסמאות שכאלה. "רציתי לראות את המפלגות הערביות משולבות במוסדות המדינה ובממשלה, שיפסיקו לחיות על החרב, אבל אין תקווה לזה".

"אחרי השבעה באוקטובר כמעט כל מנהיגי ערב גינו את חמאס וקראו לו ארגון טרור, והם, חברי כנסת שמקבלים חמישים אלף שקלים בחודש, מתלבטים? זו פגיעה באינטליגנציה ובמחשבה שלנו", אומר זועבי ומזכיר עימותים תקשורתיים עם בכירים ברשימה המשותפת ששוב ושוב החזירו את הדיון לסוגיה הפלשתינית, בעוד הוא עצמו דרש לחדול מהעיסוק הזה, להשאיר אותו לאבו מאזן ואנשיו, ולעסוק בצרכיה האמיתיים של החברה הערבית אזרחית בישראל.

זועבי שב ומבטא בדבריו ביטחון שגדי איזנקוט לא יבחר בפרטנרים מקרב המפלגות הערביות הנוכחיות. "מדובר באדם שאמור לזהות דברים", הוא אומר.