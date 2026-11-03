מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, סירב לחתום על מכתב התמיכה שפרסמו היום (שלישי) ניצבים במשטרה בעקבות הטענות שהשמיע השר נגד המפכ"ל.

פינצ'י הזהיר כי דווקא התייצבות פומבית של קצינים בכירים לצד לוי עלולה לפגוע בו ובתדמיתה הממלכתית של המשטרה.

את התנגדותו הביע פינצ'י בהודעה ששלח לקבוצת הוואטסאפ של הסגל הפיקודי הבכיר. לדבריו, אף שהמכתב נועד להגן על עצמאותה המקצועית של המשטרה, פרסומו בעיצומו של העימות בין השר למפכ"ל עלול להתפרש כהבעת עמדה פוליטית מצד מפקדים בכירים.

"לצערי המכתב מוצג כחלק מהעימות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל והתקשורת ממסגרת זאת כהבעת תמיכה אישית במפכ"ל, וחתימה של מפקד בכיר מסמלת התייצבות באחד מצדי המחלוקת", כתב פינצ'י.

הסערה החלה בעקבות החרפת העימות בין בן גביר ללוי, לאחר שהשר פנה לבג"ץ בבקשה לבטל את צו הביניים המגביל את התערבותו בטיפול המשטרה בהפגנות.

במסגרת פנייתו לבית המשפט טען בן גביר כי המפכ"ל הורה להפעיל כוח נגד מפגינים חרדים. השר אף ייחס ללוי אמירה שלפיה הוא רוצה "לראות דם". המפכ"ל דחה את הטענות בחריפות, ואילו בן גביר הבהיר כי הוא עומד מאחורי דבריו.

בעקבות הדברים פרסמו ניצבים במשטרה מכתב שנועד להביע תמיכה במפכ"ל ולהגן על התנהלותו המקצועית.

"המפכ"ל מדגיש בפנינו פעם אחר פעם את החובה לפעול במקצועיות, במידתיות, בריסון ובהתאם לחוק ולנהלים, תוך שמירה על כבוד האדם וזכויותיו", כתבו הקצינים.

עוד ציינו כי הטענות נגד יושרתו ושיקול דעתו של לוי אינן תואמות את היכרותם עמו. "הניסיון לייחס למפכ"ל כוונות פסולות ולהטיל דופי ביושרתו ובשיקול דעתו המקצועי אינו מתיישב עם המציאות המוכרת לנו מקרוב", נכתב במכתב.

אלא שפינצ'י סבר כי הדרך שנבחרה להעברת המסר שגויה. בהודעתו לחברי הסגל הבכיר הסביר כי חתימה של מפקדים הכפופים למפכ"ל על מכתב תמיכה אישי עלולה להחליש דווקא את המסר שביקשו לקדם.

"המסר על עצמאותה המקצועית של המשטרה הופך ממסר מרכזי למסר פוליטי לכאורה, גם אם זו לא הייתה הכוונה", הזהיר.

לדבריו, נכון יותר היה לפרסם איגרת המופנית לציבור כולו, ובה להדגיש את עקרונות הפעולה של משטרת ישראל כגוף ממלכתי וא-פוליטי. בהמשך הודעתו הבהיר מפקד מחוז ש"י כי התנגדותו אינה נובעת מחוסר תמיכה במפכ"ל, אלא מהחשש שהמכתב יפגע בו ובמשטרה. "בהתייחסות לדברים שפורסמו סברתי שמכתב תמיכה למפכ"ל מפקודיו בנוסח שהוצג יפגע במפכ"ל ובארגון כולו. המפכ"ל שעומד בראש הארגון אינו זקוק לתמיכה וחיזוק פומבי מפקודיו הכפופים לו".

חילופי הדברים הגיעו גם לעיניו של לוי, שהגיב בקבוצת הוואטסאפ של הסגל הפיקודי הבכיר וביקש למנוע את המשך הדיון באותו ערוץ.

"חברים יקיים במקום הזה לא יתנהל שיח אבקש שלא להגיב ומי שיש לו מה להגיד יתאפק לדיון הספ"כ הקרוב תודה", כתב המפכ"ל.