עימות חריף בין הליכוד ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, סביב חקירת החשדות למימון ולהשפעה של גורמים זרים על הבחירות לכנסת.

בליכוד מאשימים את היועצת המשפטית בניסיונות לעכב את החקירה ולמנוע את חקירתם של חברי כנסת מהמפלגות הערביות ועוזריהם.

המחלוקת התחדדה בעקבות הודעה שפרסמה היועצת המשפטית לממשלה בתגובה לפניות עיתונאים בנוגע להתקדמות החקירה. בהודעתה הכחישה כי גורמי התביעה מונעים או מעכבים פעולות חקירה.

"הטענה כי התביעה הכללית מעכבת ביצוע פעולות חקירה כוזבת. עד כה, אושרו פעולות חקירה משמעותיות לבקשת השב"כ", מסרה בהרב מיארה.

עוד הודיעה כי הוקם צוות חקירה משותף לשב"כ ולמשטרה, שיפעל בליווי פרקליטות המדינה ויקדם את הבירור במהירות האפשרית.

בהרב מיארה ביקשה להבהיר כי החקירה לא תוגבל מראש בכל הנוגע לזהות המעורבים האפשריים, וחתמה את הודעתה במילים: "כל מי שצריך להיחקר - ייחקר".

אלא שבהודעתה לא התייחסה היועצת המשפטית במפורש לדרישה לחקור חברי כנסת ערבים ועוזריהם, סוגיה העומדת במרכז הביקורת שמותחים עליה בליכוד.

בהודעה מפורטת שפרסמה המפלגה היא הצטרפה לדרישת ארגון לביא, וקראה לבהרב מיארה להסיר, לטענתה, את המגבלות המוטלות על פעולות החקירה.

"אנו מצטרפים לדרישתם של ארגון לביא ודורשים מבהרב מיארה לחדול מנסיונות הטיוח והעיכוב של חקירת פרשת זיהום הבחירות על ידי גורמים זרים, להפסיק לכבול את ידיהם של השב"כ, ולאפשר את חקירתם של חברי הכנסת מהמפלגות הערביות ושל עוזריהם", נמסר מהליכוד.

לטענת המפלגה "על פי הפרסומים בהרב מיארה מרחיבה ללא סמכות את חסינות חברי הכנסת גם לעוזרים פרלמנטריים". בליכוד הוסיפו: "לא יעלה על הדעת עיוות כה קיצוני של החוק בישראל בכדי לסכל חקירה עם חשדות כל כך חמורים".

המפלגה הזכירה את דבריו של השופט נעם סולברג, שלפיהם החשדות הנוגעים למימון ולהשפעה על הבחירות חמורים. "השופט סולברג אמר בבירור שהחשדות למימון והשפעה על הבחירות הם חמורים, חבר הכנסת ליברמן חשף מידע על מקורות המימון ברשות הפלסטינית, ועדיין יש ניסיון בוטה להעלים את החקירה. אסור לתת לזה לקרות".