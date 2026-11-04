העימות סביב שאלת גיוס החרדים זולג לזירה העירונית בירושלים. חבר מועצת העיר מטעם אגודת ישראל, יוחנן ויצמן, הגיב היום בחריפות לדרישתו של סגן ראש העיר, יוסי חביליו, לשלול הטבות עירוניות ממי שאינו מתגייס לצה"ל והטיח בו האשמות קשות בדבר הפרות חוק עירוניות.

העימות פרץ על רקע פנייתו הרשמית של חביליו לראש העירייה ולעומד בראש המערכת המשפטית בעירייה, שבה דרש לקבל מצה"ל נתונים על מפרי חוק הגיוס.

במסגרת ההצעה, ביקש חביליו לעדכן את התקנונים העירוניים כך שיישללו הטבות כגון סבסוד צהרונים, קייטנות, מלגות והנחות באירועי תרבות וספורט מחרדים המשתמטים מגיוס, כאשר הכספים שייחסכו יוקצו להקמת "קרן מילואימניקים עירונית".

בתגובה לדברים, אמר ויצמן: "טול קורה מבין עיניך! לפני שמר חביליו רץ לתקשורת ומנסה לפגוע באזרחים, כדאי שיסתכל במראה".

לדבריו, "חביליו וחבריו אחראים לחלק גדול מהפרות החוק בירושלים - מחוקי עזר עירוניים ועד חוקי התכנון והבנייה, לצד העברות כספים תמוהות לעמותות צינור ולמוסדות לא מוסדרים".

ויצמן אף הפנה קריאה ישירה לראש העירייה: "אני קורא לראש העיר לעצור מייד את החגיגה ואת ההקצבות האלו, לאכוף את חוקי העזר וכן שמירת הסדר בגינות הציבוריות, ולהרוס לאלתר את עבירות הבנייה במתחם התחנה ובפאב המפלצת".

את תגובתו חתם במילים: "די לצביעות!".