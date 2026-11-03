עשרות אלפי המבקרים הפוקדים בשנים האחרונות את מערת המכפלה ואת סמטאות חברון אינם יכולים להתעלם מהשינוי היסודי שמתחולל בשטח.

מה שהחל לפני כארבעת אלפים שנה ברכישת מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו בכסף מלא, ממשיך בימים אלו ממש על ידי עמותת "הרחיבי מקום אהלך" - מנוע הצמיחה המרכזי של גאולת הבתים והקרקעות בעיר האבות.

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בשנים האחרונות רשמה העמותה קפיצת מדרגה אסטרטגית: מעבר מגאולת מבנים בודדים להקמת מתחמים ושכונות שלמות. גולת הכותרת היא "שכונת הגבורה" - חמישה בניינים שנראו בעבר נטושים ויועדו למרכז מסחרי ערבי, והפכו לשכונה יהודית שוקקת חיים. השכונה נקראה על שמם של שמונה מבני קריית ארבע וחברון שנפלו במערכות ישראל, והיא מייצרת כיום רצף טריטוריאלי חיוני המחבר בין קריית ארבע לשכונות אברהם אבינו ובית הדסה. מעבר למשמעות הציונית וההיסטורית, הנוכחות היהודית במקום הביאה עמה שינוי ביטחוני דרמטי והפסיקה את הירי והתנכלויות הטרור לעבר האזור.

בית מעלה דורון ע"ש עו"ד דורון ניר צבי צילום: באדיבות "הרחיבי"

כיום מנהלת העמותה 13 בניינים מרכזיים ברחבי חברון, שבהם מתגוררות כ-40 משפחות יהודיות, אך הפוטנציאל גדול בהרבה. בעמותה מעידים כי גל הפניות מצד בעלי נכסים ערבים המבקשים למכור את בתיהם שובר שיאים. "לא עובר יום בלי טלפונים מבעלים שמבקשים למכור את הבית שלהם", מספרים בארגון. כל עסקה כזו עוברת תהליך יסודי ומורכב הכולל בדיקות משפטיות מחמירות, אימות מסמכי בעלות, סקירות שטח וצילומי רחפן, כדי להבטיח כשרות משפטית מלאה.

בואו להיות חלק מהתעוררות עיר האבות ולהיות שותפים בפעילות "הרחיבי"

אלא שלצד ההזדמנויות ההיסטוריות, המכשול המרכזי העומד כעת בפני המשך ההתרחבות אינו משפטי או ביטחוני - אלא כלכלי. גאולת נכסים ותשתיות בחברון דורשת משאבים כספיים אדירים של מיליוני שקלים.

"אנחנו לא המצאנו את הגלגל, אנחנו פשוט חוזרים הביתה אל נחלת אבותינו", מסבירים בעמותת "הרחיבי". "הבתים קיימים, המוכרים פונים אלינו, ואנחנו יודעים היטב מה המשמעות של כל בית שנגאל. אבל כדי לממש את ההזדמנויות האלו ולא לפספס רגע היסטורי, אנחנו חייבים את עזרת הציבור. גאולת הארץ נעשית בכסף מלא, שקל אחר שקל, בדיוק כפי שנהג אברהם אבינו".

בית רחל ולאה על רקע מערת המכפלה צילום: באדיבות "הרחיבי"

בעמותה קוראים לציבור הרחב להתגייס ולסייע בהרחבת ההתיישבות בעיר: "היעד שלנו ברור - חברון יהודית, חזקה ומתרחבת. כל תרומה וכל שותף מקרבים אותנו לגאולת הבית הבא".

מרים פליישמן מנכ"לית תנועת הרחיבי מסכמת: "אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מבורכת, והאפשרויות להמשך התרחבות גדולות מאי פעם. בשנים האחרונות יצרנו פה מהפכה בהתיישבות המרחבי העיר. אבל כדי להמשיך את המהפכה הזאת אנחנו זקוקים לשותפות של עם ישראל כולו. כל תרומה, כל שותף וכל בית שנגאל מקרבים אותנו להגשמת החזון".

בואו להיות חלק מהתעוררות עיר האבות ולהיות שותפים בפעילות "הרחיבי"