בנאום תקיף שנשא בביקור חיזוק מיוחד במלון פילאר בלונדון, תקף המנהיג הליטאי הרב דב לנדו, את התלהטות הרוחות בציבוריות הישראלית נגד לומדי התורה והתריע מפני מציאות חסרת תקדים של פגיעה בבני הישיבות והאברכים.

בפני קהל אלפים מיהודי לונדון, שהתכנסו במסגרת גיוס משאבים לקרן "עולם התורה", תיאר ראש הישיבה את האווירה הקשה השוררת בארץ.

"עמי הארצות משפילים את בני הישיבות, מתייחסים אל בני התורה בזלזול ובבזיון, ולאחרונה אנשים מאחינו התועים שהיו שונאים זה לזה, מתחרים אלו באלו מי יכנה את לומדי התורה בכינויי גנאי".

לדבריו, "המצב בו שרוי עולם התורה בארץ ישראל הוא מצב שלא היה כמותו, ומיום ליום מתרבות הגזרות שהשלטונות גוזרים עליהם".

לצד הביקורת הנוקבת, ביקש הרב לנדו להביע הערכה עמוקה לקהילות היהודיות בגולה, המעניקות גב כלכלי ומורלי למאות אלפי הלומדים.

"כאשר שליחי רבבות לומדי התורה מגיעים לגולה, הם מתקבלים על ידי עם השם בשמחה ובכבוד, עם רצון עז לבוא לעזרת השם בגיבורים. כמה עידוד וחיזוק אתם מעניקים לבני הישיבות ואברכי הכוללים העמלים בתורה מתוך הדחק ומתוך פחד הגזרות".

ראש הישיבה הדגיש את חשיבות ההתגייסות במסגרת פעילות "קרן עולם התורה", שהוקמה כדי להחזיק את מוסדות התורה בארץ ישראל לנוכח האתגרים הכלכליים והפוליטיים.

"כולנו שותפים, כל איש במה שחננו השם יתברך, להתאמץ ולפעול למען התורה, למען נותן התורה ולמען לומדיה", ציין, וחתם בתפילה כי זכות התורה תגן על כלל ישראל ותביא את הגאולה השלמה.