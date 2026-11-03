הרמטכ"ל בישיבת הסדר חרדית

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, העביר היום (שלישי) מסר ישיר לצעירים חרדים המתלבטים בנוגע לשירותם הצבאי: צה"ל מחויב לאפשר להם לשרת מבלי לוותר על זהותם הדתית ועל אורח חייהם.

במהלך ביקור בישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה, הצהיר זמיר כי הרחבת מעגל המתגייסים היא צורך ביטחוני, אך הדגיש כי האחריות להתאמת תנאי השירות לציבור החרדי מוטלת גם על הצבא ומפקדיו.

"צה"ל אינו מבקש לשנות את זהותכם. מטרתנו היא שתיכנסו לצבא חרדים ותצאו חרדים", אמר הרמטכ"ל לתלמידי הישיבה. "זו איננה רק אמירה אלא מחויבות שלנו כצבא ושלי באופן אישי".

במפגש השתתפו מנכ"ל עמותת נצח יהודה, יוסי לוי, ראש ישיבות דרך חיים, הרב כרמי גרוס, ומפקדים נוספים. זמיר שוחח עם התלמידים על השילוב בין לימוד תורה לשירות צבאי, על האחריות המשותפת לביטחון המדינה ועל הצורך להרחיב את בסיס המשרתים לנוכח האתגרים הביטחוניים.

"עבורי, עצם ההגעה למקום של לימוד תורה היא זכות גדולה", אמר זמיר לתלמידים, והביע הערכה למסלול שבחרו, המשלב מחויבות ללימוד תורה עם הכנה לחיים ותרומה לביטחון המדינה.

לדבריו, תלמידי הישיבה מדגימים כי אין הכרח לבחור בין שמירה על הזהות החרדית לבין השתתפות בהגנה על המדינה.

"אתם מוכיחים שאפשר לשמור על הזהות, לשאת בנטל ולהיות שותפים בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה", אמר.

הוא השתמש בביטוי "ספרא וסייפא" כדי לתאר את השילוב בין עולם התורה לבין השירות הצבאי, והדגיש כי בעיניו אין מדובר בסיסמה בלבד. "אני רואה את הבחירה שלכם לקחת חלק באחריות המשותפת לביטחון מדינת ישראל לצד מחויבות עמוקה ללימוד התורה ולשמירה על המסורת", אמר. "זהו שילוב ייחודי שצה"ל ועם ישראל זקוקים לו היום יותר מתמיד".

"כל אחד מכם הוא נחשון בן עמינדב של ימינו. אתם תיזכרו כחלוצים שסללו את הדרך לאחרים", הוסיף.

לצד דברי ההערכה, זמיר התייחס גם לאחריות המעשית של מערכת הביטחון כלפי החיילים החרדים. לדבריו, לא די בהקמת מסלולי שירות מותאמים, ויש להבטיח שגם המפקדים שיפקדו על החיילים יכירו את צורכיהם ואת עולמם.

"האחריות שלנו אינה מסתכמת ביצירת מסגרות שירות מתאימות. היא מחייבת אותנו להכיר את הצרכים של המשרתים החרדים, להבין את עולמם ולכבד את אמונתם", הבהיר.

זמיר הוסיף כי על צה"ל להכשיר מפקדים שיוכלו להוביל חיילים חרדים מתוך רגישות ומקצועיות, תוך הבנת האחריות המיוחדת הכרוכה בשמירה על אורח חייהם.

בהמשך המפגש הציג הרמטכ"ל גם את תפיסתו ביחס לעתיד הצבא, והסביר מדוע בחר לקרוא לתוכנית הרב-שנתית שהוא מוביל בשם "חושן".

לדבריו, התוכנית כוללת 12 נושאי ליבה בבניין הכוח של צה"ל, כנגד 12 שבטי ישראל, והיא מבטאת את השאיפה לשלב בין חלקים שונים בחברה הישראלית. "כל אבן בחושן ייחודית בפני עצמה, אך רק יחד הן יוצרות שלם אחד. במיוחד בימים האלה, אנחנו מבינים יותר מתמיד שרק ביחד ננצח".

הרמטכ"ל קשר בין הרחבת מעגל המשרתים לבין הלקחים שהופקו ממתקפת 7 באוקטובר ומהמלחמה המתמשכת. הוא הדגיש כי הפקת הלקחים מהאירועים מחייבת לא רק שינויים מבצעיים, אלא גם חיזוק של שורות הצבא והרחבת מספר המשרתים.

בסיום דבריו חזר זמיר למסר שהציג בפני תלמידי הישיבה על השותפות הנדרשת בהגנה על המדינה, תוך שמירה על אמונתם ועל זהותם.

"נעמוד יחד, נילחם יחד ונכריע יחד, מתוך תחושת שליחות, אמונה בצדקת הדרך ובחשיבות המשימה ומתוך מחויבות עמוקה למדינת ישראל", אמר הרמטכ"ל.