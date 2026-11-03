התפתחות בחקירת החשדות להתערבות בבחירות: ראש שב"כ, דוד זיני, מבקש לחקור באזהרה ארבעה פוליטיקאים בכירים מהמפלגות הערביות, ובהם יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר רע"ם מנסור עבאס ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה - כך חשף אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, טרם אישרה את חקירתם של כלל המעורבים, לאחר שדרשה לקבל ראיות המבססות את החשדות נגדם.

הפוליטיקאי הרביעי שראש השב"כ מבקש לחקור הוא חבר כנסת בכיר, שזהותו אינה ניתנת לפרסום בשלב זה בשל מגבלה חוקית. לפי הפרסום, בעניינו של אותו חבר כנסת קיימת הסכמה רחבה כי נאספו ראיות משמעותיות, והוא צפוי להיחקר באזהרה.

לצד הדיונים על זהות הנחקרים ועל הראיות הנדרשות, הושגה הסכמה על הקמת צוות חקירה משותף לשב"כ ולמשטרת ישראל, שיטפל בהמשך בירור החשדות.

אלא שלפי הפרסום, אף שחלפו יומיים מאז שהתקבלה ההחלטה על הקמת הצוות, השב"כ עדיין לא העביר למשטרה את חומרי החקירה הדרושים לצורך תחילת העבודה המשותפת. כתוצאה מכך, החקירה במסגרת הצוות המשותף טרם החלה.

שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל והיועצת המשפטית לממשלה לא מסרו תגובה לפרסום.

במפלגת הציונות הדתית דרשו מהשופט סולברג, להורות על הרחקת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מכל עיסוק בחקירת זיום הבחירות.

במפלגה טענו כי אם ראש השב"כ אכן סבור שהיא מסכלת את החקירה, מדובר ב"רעידת אדמה".

"יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג מוכרח להנחות מיד על הרחקתה של בהרב מיארה מכל עיסוק בעניין כדי להבטיח שלא תזהם את החקירה כפי שהיא עשתה בחקירת הפצ"רית. הקשר בין ארגוני הטרור וישות אויב לחברי הכנסת הערבים חייב להיחקר עד תום בכלים הנתונים בידי השב"כ", נמסר מטעם המפלגה.

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, והאשים את היועצת המשפטית לממשלה בסיכול חקירת השב"כ. לדבריו, מדובר ב"סכנה מוחשית לדמוקרטיה הישראלית".

בן גביר טען כי היועמ"שית "תופרת תיקים לימין ומסכלת חקירות הנוגעות לשמאל", והביע צער על כך שדרישתו לפטרה בתחילת הקדנציה לא התקבלה. הוא הצהיר: "נעשה הכל כדי שהיא תיחקר, תעמוד לדין, ותשלם את מלוא המחיר על עבריינותה".