ישראל העבירה לארצות הברית מידע מודיעיני המצביע על כוונתה של איראן להשתמש בנשק כימי נגד אויביה, כך דיווח הניו יורק טיימס.

המידע, שחלקו הועבר גם למדינות המפרץ, עורר מחלוקת בקרב גורמים אמריקניים באשר לחומרת האיום ולמניעים העומדים מאחורי האזהרה הישראלית.

על פי הדיווח, חלק מהגורמים האמריקניים שנחשפו למידע הביעו ספקנות וטענו כי ייתכן שמדובר בחלק מקמפיין ישראלי שנועד להגביר את הלחץ על הנשיא דונלד טראמפ, במטרה לשכנעו לחדש פעילות צבאית נרחבת נגד איראן.

אלא שלא כל הגורמים בוושינגטון שותפים להערכה זו. גורמים אחרים סבורים כי יש להתייחס לאזהרה ברצינות, במיוחד לנוכח התרעות חוזרות בתקופה האחרונה בדבר נכונותה של טהרן לתקוף מטרות אמריקניות.

המחלוקת סביב המידע אינה מוגבלת לארצות הברית. ישראל שיתפה חלק מהמודיעין גם עם גורמים במדינות המפרץ, אולם גם בקרבם התעוררו ספקות. חלקם העריכו כי האזהרה נועדה להפעיל לחץ נוסף לחידוש הלחימה באיראן.