אלפי שלוחי הרבי מליובאוויטש ביותר ממאה מדינות יתכנסו בסוף השבוע בניו יורק לכינוס השלוחים העולמי השנתי. הכינוס ייערך בימים כ"ד-כ"ט במרחשוון.

לקראת הכינוס פורסמו נתונים המעידים על המשך התרחבותו של מפעל השליחות בישראל. על פי הנתונים, 1,401 שלוחים פועלים כיום ב-984 סניפי בתי חב"ד.

מאז הכינוס הקודם הצטרפו למפעל השליחות בישראל 68 זוגות חדשים, ונפתחו 40 סניפים חדשים של בתי חב"ד ביישובים ובשכונות. בעולם כולו מונה מפעל השליחות יותר מ-6,000 משפחות שלוחים.

יו"ר אגודת חב"ד וצעירי אגודת חב"ד בישראל, הרב יוסף יצחק אהרונוב אמר: "עם יותר מ-1,400 משפחות שלוחי הרבי בארץ הקודש, מתוכם 68 זוגות שלוחים חדשים שהצטרפו השנה ו־40 סניפי בתי חב"ד חדשים שנפתחו מאז הכינוס הקודם, זהו ביטוי מובהק להמשך תנופתו של מפעל השליחות בארץ הקודש. מאות השלוחים פועלים להאיר את העולם באור התורה והחסידות, וביחד אנו מגבירים את פעילות השלוחים, שמטרתם, כדברי הרבי, להביא לקבלת פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה".