רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, השתתפה בפגישה עם נציגי גוש הימין שעסקה בחשדות להתערבות של מדינות זרות בבחירות לכנסת, ובמהלכה השמיעה, על פי עדויות של משתתפים, דברים חריפים על תוצאות הבחירות ועל הפגיעה לכאורה בריבונות המדינה - כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 13.

על פי הדיווח, בפגישה שבה השתתפו נציגים מגוש הימין נדונו הטענות בדבר מעורבות אפשרית של גורמים זרים בהליך הבחירות, סוגיה העומדת במוקד המחלוקת הפוליטית סביב תוצאותיהן.

גורמים שנכחו במפגש סיפרו כי רעיית ראש הממשלה התייחסה לחשדות והציגה אותם במונחים חריפים במיוחד.

"שודדים לנו את המדינה. גונבים את הבחירות. יש פה מדינות זרות שחדרו וגונבות לנו את הריבונות. זה דבר חמור, אסור לעבור עליו לסדר היום", אמרה נתניהו, לפי הדברים שיוחסו לה בידי הנוכחים.

בליכוד דחו את הפרסום והכחישו את הדברים שיוחסו לשרה נתניהו.