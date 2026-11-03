סקר i24NEWS ודיירקט פולס: 34% מעדיפים ללכת לבחירות, ו-34% מעדיפים ממשלת אחדות בראשות בנימי

שבוע לאחר הבחירות לכנסת, ובעוד המערכת הפוליטית נערכת לסבב ההתייעצויות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג, סקר חדש שפורסם הערב (שלישי) ב-i24NEWS מציג תמיכה נרחבת בהקמת ממשלת אחדות.

הסקר, שנערך בידי חברת דיירקט פולס, העלה כי 60% מהמשיבים תמכו בהקמת ממשלה אחדות, בעוד 34% התנגדו לה. מדובר על ממשלה שבה יהיו חברות מפלגות הליכוד, "ישר", ביחד, ומפלגת הציונות הדתית. לצד הרכב הממשלה, נכללה בשאלה התחייבות לקדם ארבעה מהלכים: גיוס חרדים, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ביטול משפט נתניהו וקידום רפורמה משפטית בהסכמה.

בשאלה הראשונה התבקשו המשיבים לבחור בין האפשרויות המרכזיות להרכבת ממשלה. התוצאות הצביעו על שוויון בין שני תרחישים שונים לחלוטין: 34% מהנשאלים העדיפו יציאה למערכת בחירות חדשה, ושיעור זהה של 34% הביע תמיכה בהקמת ממשלת אחדות בראשות בנימין נתניהו.

האפשרויות שבהן גדי איזנקוט עומד בראשות הממשלה זכו לשיעורי תמיכה נמוכים יותר. 16% מהמשיבים העדיפו ממשלת מיעוט בראשות יו"ר מפלגת "ישר", ואילו 14% תמכו בממשלת אחדות בהנהגתו.

במסגרת הסקר נבדק בנפרד גם תרחיש של ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט, שתישען על תמיכת המפלגות הערביות. לפי התרחיש שהוצג לנשאלים, רע"ם בראשות מנסור עבאס תהיה חלק מהממשלה, ואילו הרשימה המשותפת תאפשר את קיומה באמצעות תמיכה מבחוץ או הימנעות בהצבעות.

התוצאות הצביעו על התנגדות רחבה לאפשרות הזאת: 74% מהמשיבים הביעו התנגדות להקמת ממשלה במתכונת שהוצגה, לעומת 22% שתמכו בה.

שבוע לאחר המדגם המדויק בישראל: הקואליציה מתחזקת | סקר המנדטים של i24NEWS

לצד בדיקת העדפות הציבור בנוגע להרכבת הממשלה, הסקר כלל גם בחינת כוונות הצבעה במקרה שבו המגעים הפוליטיים לא יבשילו והמדינה תצא לבחירות נוספות.

לפי סקר המנדטים, הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 28 מושבים בכנסת, מנדט אחד יותר ממספר המושבים שקיבלה בבחירות האחרונות.

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט יורדת ל-20 מנדטים, אחד פחות מתוצאתה בבחירות, בעוד מפלגת ביחד מקבלת 12 מנדטים.

הרשימה המשותפת זוכה ל-11 מנדטים, ואילו הדמוקרטים מקבלים שמונה מושבים בכנסת.

גם ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת שמונה מנדטים, עלייה של מנדט אחד ביחס לתוצאות הבחירות.

רע"ם נחלשת במנדט אחד ומקבלת שבעה מושבים, בדומה ליהדות התורה ולש"ס, שמקבלות גם הן שבעה מנדטים כל אחת. הציונות הדתית-זהות ועוצמה יהודית מקבלות שישה מנדטים כל אחת.