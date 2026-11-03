החלטה חריגה של בית המשפט העליון בפרשת הריגת עאישה א-רבי: השופטת רות רונן הורתה היום (שלישי) לעכב את ביצוע עונש המאסר של צעיר יהודי שנידון ל-13 שנות מאסר בגין הריגתה בשנת 2018. משמעות ההחלטה היא שהצעיר לא ייכנס לכלא בשלב זה, ויוכל להמתין להכרעה בערעור שהגיש על הרשעתו.

ההחלטה התקבלה לאחר שבית המשפט העליון בחן את נסיבות ההרשעה, שהתבססה על ראיות נסיבתיות, ואת העובדה שהכרעת הדין בבית המשפט המחוזי ניתנה ברוב דעות, כאשר אחת משלוש השופטות בהרכב סברה כי יש לזכות את הצעיר מחמת הספק.

הפרשה החלה בשנת 2018, כאשר עאישה א-רבי נהרגה מפגיעת סלע שהושלך לעבר מכונית בעלת לוחית זיהוי פלסטינית שבה נסעה עם בני משפחתה. הצעיר, שהיה קטין בעת האירוע, הועמד לדין בגין מעורבותו במעשה.

לאחר הליך משפטי ממושך הרשיע אותו בית המשפט המחוזי בלוד ברוב של שני שופטים מול שופטת אחת. בספטמבר האחרון נגזרו עליו 13 שנות מאסר, אולם ההגנה הגישה ערעור לבית המשפט העליון וביקשה לעכב את תחילת ריצוי העונש עד לבירורו.

השופטת רונן קיבלה את הבקשה וקבעה כי נסיבות המקרה מצדיקות חריגה מהכלל שלפיו נאשם שהורשע ונגזר עליו עונש מאסר מתחיל לרצותו גם כאשר ערעורו תלוי ועומד.

"המקרה עומד בגדר החריג", קבעה רונן בהחלטתה. "אם הערעור יתקבל והצעיר יזוכה, הוא לא יצטרך לרצות עונש מאסר כלל. מכאן שאם יישלח למאסר בטרם הדיון בערעור, הוא עלול לרצות תקופת מאסר לחינם".

נימוק מרכזי נוסף בהחלטתה נגע לסיכויי הערעור. רונן הבהירה כי בשלב הנוכחי לא ניתן לקבוע שמדובר בערעור חסר בסיס, במיוחד לנוכח המחלוקת שהתגלעה בין שופטי בית המשפט המחוזי.

לצד השיקולים הנוגעים להרשעה עצמה, הביאה רונן בחשבון גם את נסיבותיו האישיות של הצעיר ואת התנהלותו מאז האירוע. בהחלטתה ציינה כי חלפו כשמונה שנים מאז הריגתה של א-רבי, וכי במהלך התקופה הזאת שהה הצעיר מחוץ לכלא ולא ביצע עבירות נוספות. עוד הודגש כי אין לו עבר פלילי נוסף וכי בעת האירוע היה קטין.

עורכי הדין ירום הלוי ועדי קידר, המייצגים את הצעיר מטעם ארגון חוננו, מסרו כי הם מקווים שבית המשפט העליון יאמץ בהמשך את עמדת השופטת שזיכתה אותו במחוזי.

"אנו מברכים על החלטת בהמ"ש לעכב את ביצוע גזד הדין ובטוחים שמדובר ביריית הפתיחה שתסלול את הדרך לזיכויו המוחלט של המערער . מדובר בהחלטה תקדימית הנשענת על פסק הדין החריג של בהמש המחוזי אשר דעותיו נחלקו , כאשר ראש ההרכב בחרה לזכות את הנאשם . אנו תקווה כי שופטי בית המשפט העליון יאזרו אומץ, יאמצו את הכרעתה המזכה ,ויורו על זיכויו המוחלט של המערער ויאפשרו לו להתחיל את חייו לאחר מאבק של 8 שנים", אמרו השניים.