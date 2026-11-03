אכיפה בררנית. פחות מחודש עבר מאז הניפו אוהדי גלאטסראיי הטורקית שלטי ענק בגנות ישראל במהלך משחקם במסגרת ליגת האלופות מול ברצלונה הספרדית.

שלטי הענק, אף שהיו בעלי מסרים פוליטיים האסורים לערבב אותם מצד חוקת הכדורגל הבינלאומית, לא נאסרו להנפה ואף יתירה מכך, כאשר הקבוצה הטורקית לא נענשה על ידי הארגון המנהל את הכדורגל האירופי ובכללו את מפעל ליגת האלופות היוקרתי, אופ"א.

אחרי פגרה של שבועיים, הערב (שלישי) חזר מפעל הכדורגל הטוב באירופה להתקיים וכאילו לא קרה דבר, שוב הניפו אוהדי הקבוצה הטורקית האנטישמית שלטים בגנותה של ישראל.

הפעם היה זה במהלך משחק הכדורגל מול שטוטגארט הגרמנית, כאשר שלטים עם מסרים פרו-פלסטיניים הונפו ביציעי גלאטסראיי.

בין היתר נכתב: "אם ירושלים אינה חופשייה, העולם כולו כבול בשלשלאות", "מי ייתן והאנושות תתאחד והציונות תכחד" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה".

וכמו אז כך גם עכשיו - אופ"א, ארגון הכדורגל האירופי שותק.