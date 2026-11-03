טלטלה בש"ס ברקע הפלונטר: יעקב מרגי בביקורת על דרעי - "נכנענו לקיצונים, מי שלא לומד - חייב

חבר הכנסת יעקב מרגי שעתיד לסיים את תפקידו במשכן אחרי 24 שנים עם השבעת הכנסת החדשה, מותח ביקורת חריפה על הנהגת מפלגתו בראיון ל-i24NEWS.

"אני' יעקב מרגי' מאז פטירתו של הרב עובדיה יוסף הרגשתי שחסר לנו גב לחוק גיוס. בשלב מסוים ביקוש ממני לא להתבטא. קוממתי עלי את הקיצונים ואני לא מפחד מהם", סיפר מרגי.

הוא ציין כי דברי הרב יצחק יוסף לפיהם יש לזרוק את צווי הגיוס לאסלה קוממו ציבור רב. "זה קומם את האנשים. הם לא סולחים על האמירה הזו".

לדבריו "המפלגה שלחה אותנו להביא את חוק הגיוס. אנחנו עושים את המעשים שצריכים - אבל מבקשים ממני שאתבטא ברמה של הפלגה הירושלמי. הציבור הכללי כועס ובצדק. אי אפשר לקבל בשיוויון נפש אמירות קיצוניות או מנותקות".

על ההפגנות של הפלג הירושלמי אומר מרגי: "חלקם הגדול לא היו בני תורה. לא שמעתי מנהיגים שיוצאים נגדם ומגנה אותם שזו לא דרכה של תורה. היו מראות מבישים בצמתים. כך מתנהגים בני תורה?".

חבר הכנסת הפורש לא הופתע מהתוצאה הנמוכה שהשיגה ש"ס בקלפי - אך חושב שאם אריה דרעי יתפטר כעת - המפלגה תחדל מלהתקיים. "ידעתי שתהיה ירידה ושתהיה פגיעה. הציבור היה מאוכזב. ש"ס טשטשה את הזהות שלה. לדרעי הייתה כוונה טובה - אי אפשר לשפוט אותו. לומר לדרעי לפרוש היום - זה לסגור את המפלגה.