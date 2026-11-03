אתגרי 2026 בלב כינוס השלוחים העולמי של חב"ד: הכינוס השנתי של אלפי השלוחים צפוי להיפתח ביום רביעי בערב בניו יורק. אלפי המשתתפים, הפועלים בנקודות קצה מגוונות, החל מיישובים ישראליים ועד לקהילות נידחות בבלארוס, קרואטיה וברזיל, יזכו למעטפת אבטחה משמעותית לאורך כל ימי הכינוס.

המפגש השנתי מתאפיין השנה בדיונים סביב מגמות חברתיות עכשוויות בשטח ובראשם התפתחויות הבינה המלאכותית, ומציע כלים מעשיים לאתגרים המשתנים בקהילות.

במוקד ימי העיון, שגובשו על ידי ועד הכינוס בניהולו של הרב מנחם קוטלרסקי, עומד השנה המפגש החזיתי בין עולם החינוך השמרני לבין הקידמה הטכנולוגית המהירה.

תחת הכותרת "להגן על ילדינו בעידן הבינה המלאכותית", מתקיים דיון רגיש בהשפעות כלי ה-AI על המבנה החברתי והפסיכולוגי של הדור הבא. השלוחים ידונו בסכנות החינוכיות האורבות לנוער ובדרכים לפיתוח מודעות בריאה, לצד שימוש מושכל ביתרונות הטכנולוגיה לצרכים קהילתיים.

במקביל, הרב יוסף יצחק יעקובסון יוביל סדנה חינוכית הבוחנת את עולמם הפנימי של בני הנוער במטרה לייצר עימם חיבור משמעותי מעבר לשעות הלימוד הפורמליות.

היבט מסקרן נוסף בכינוס הוא חשיפת חומרים היסטוריים מארכיון המזכירות האישית של הרבי מליובאוויטש. הרב מנחם מענדל גרונר, יציג בסדנה ייחודית שורה של מענות, הדרכות אישיות ותובנות מעשיות שנחשפו באוצרו של אביו, המזכיר המנוח הרב יהודה לייב גרונר ע"ה. מטרת הדיון היא לתרגם את התובנות הללו לכדי כללי עבודה יישומיים בשטח.

לצד זאת, מוצגים מודלים להרחבת מעגלי הקהילה, ובהם המודל של הרב משה בריסקי מקליפורניה להפיכת מרכזי חב"ד למוקדי לימוד שוקקים מבוקר עד ערב, וכן מושב ייעודי המוקדש להפצת המסר האוניברסלי של "שבע מצוות בני נח" בקרב אומות העולם.

האירועים יגיעו לנקודות השיא שלהם במהלך סוף השבוע. ביום שישי בבוקר יעלו אלפי המשתתפים למעמד התפילה ההמוני בציון הרבי בקווינס, שם יוקרא ה"פ"נ הכללי" (פדיון נפש) המאגד את בקשותיהם של יהודים מכל העולם. במוצאי השבת יתכנסו השלוחים באולם בדפורד הגדול לערב שיתוף וערבות הדדית, שבו יישאו דברים נציגים ממדינות שונות, בהן ברבודס, פלורידה, טקסס ופינלנד. הכינוס יינעל ביום ראשון עם תמונת הקבוצה המסורתית בחזית מרכז חב"ד העולמי 770, ומעמד ההצדעה הרשמי.