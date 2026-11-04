לאן הולכים מכאן - מבט אמוני על תוצאות הבחירות | הרב דני סגליס

גם ממשלת אחדות לא תצליח, לדעת הרב דני סגליס, ראש ישיבת נוף הגליל, לרפא את הקרע העמוק בחברה הישראלית.

בשיעור שנשא בעקבות תוצאות הבחירות הוא מציג את המשבר הפוליטי כביטוי למחלוקת עמוקה הרבה יותר, ומזהיר כי ללא שינוי ביחסים בין המחנות, גם שיתוף פעולה פוליטי לא יספק מענה של ממש.

"גם ממשלת אחדות, שזה הפתרון, שאולי מי ששומע אותי עכשיו חושב שלשם אני חותר, גם זה לא הפתרון", הוא מבהיר. לדבריו, ממשלה כזו אמנם עשויה להיות "פתרון זמני לדברים מסוימים", אך לא תיגע בשורש הבעיה.

הרב מבחין בין אחדות הנובעת מגורל משותף לבין אחדות המבוססת על ייעוד משותף. "כל מי שמדבר על ממשלת אחדות, לא מדבר על אחדות בייעוד, מהמקום של דתי, לאומי, אוניברסלי. הוא מדבר על אחדות בגורל".

לדבריו, הניסיון ליצור שיתוף פעולה סביב מכנה משותף נמוך אינו מספיק. "מה שהציגו זה טכנית, בוא נעשה שילוב כוחות, אז בואו ניצור מכנה משותף נמוך, ברית הגורל, ואיתו נתמודד".

הוא מזכיר כי בעת מלחמה או סכנה, החברה הישראלית יודעת להתלכד גם ללא הסכמות עמוקות. "כולם יודעים לעשות גם ככה, יש מלחמה, יודעים להיכנס ביחד", הוא אומר, אך תוהה כיצד ניתן להתמודד עם המחלוקות שהתפתחו לאורך שנות קיומה של המדינה.

את תוצאות הבחירות הוא רואה כאיתות המחייב את כלל המחנות לעצור ולבחון מחדש את דרכם. "אין מפלגה אחת שלא נכשלה בבחירות, אין אחת. כל המפלגות יצאו מתוסכלות", הוא קובע, ומוסיף כי דווקא התוצאה הזו טומנת בחובה מסר: "הקב"ה אומר לנו, תתבוננו מה שקורה פה, אתם לא בכיוון".

לשיטתו, שורש המחלוקת נעוץ במתח שבין שלושה כוחות מרכזיים בעם ישראל: הדתי, הלאומי והאוניברסלי. כל אחד מהם מבטא ערך חיוני, אך הבעיה מתחילה כאשר אחד המחנות סבור כי האמת כולה נמצאת בידיו.

"כל קבוצה טועה שהיא חושבת שהכול תלוי בה, וכל אחת צודקת שיש משהו מאוד חשוב שתלוי בה", הוא מסביר. "הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, לא בדתיים לאומיים, לא בחרדים, לא בחילונים, לא בוותיקים, לא בעולים, לא באשכנזים ולא בספרדים".

כדי להמחיש את דבריו הוא פונה לדמותו של אברהם אבינו ולשלושת המקרים בפרשת וירא שבהם נאמר "וישכם אברהם בבוקר". בתפילתו על סדום הוא מוצא את אהבת האדם, בגירוש ישמעאל את ההכרעה הלאומית, ובעקדת יצחק את המסירות המוחלטת לקדוש ברוך הוא.

שלושת המעשים, לדבריו, מלמדים כי אין להסתפק בערך אחד תוך התעלמות מהאחרים. "אברהם אבינו כנראה אומר לנו, בניי חביביי, אף אחד מכם עוד לא הגיע אל היעד. אתם עוד לא בכיוון. כל אחד מכם מדגיש חלק שונה".

מכאן גם אזהרתו מפני הקצנה רעיונית. "ככל שמפלגה או כוח אצלכם או קבוצה תיקח קוטב אחד ולא תהיה מאוזנת עם הקטבים האחרים, היא תגיע להזיות, היא תגיע לדברים מסוכנים".

מול המציאות הזו מציב הרב יעד אחר: מעבר מברית הגורל לברית הייעוד. לא עוד אחדות המתעוררת רק לנוכח מלחמות ואסונות, אלא חיבור הנובע מחזון משותף.

"אנחנו לא רוצים להתאחד שוב סביב אלמנות ויתומים, סביב פגועים בנפש, אנחנו רוצים להתאחד חזרה סביב שמחת תורה", הוא מדגיש.

אלא שאת השינוי, לדבריו, אין להפקיד רק בידי הפוליטיקאים. הרב מציע להתחיל דווקא מלמטה, באמצעות הקמת חבורות שיח שבהן ייפגשו אנשים בעלי השקפות שונות וידונו במחלוקות האמיתיות שביניהם.

"יש טווח ביניים של לייצר מציאות בשטח, והיא להקים בכל מקום חבורות. חבורות של דיבור, של שיח", הוא אומר. המטרה, לדבריו, אינה להימנע מנושאים מעוררי מחלוקת, אלא להציף אותם ולברר מה עומד מאחוריהם.

"במקום להתווכח מי צודק בבחירות, שכל אחד יסביר מה כאב לו. מה כאב לך במפלגה שלי? מה כאב לך?", הוא מציע. "מה מפריע לך בדרך שלנו? מה מפריע לך אם הרוח של הקבוצה הזאת היא תופיע? על מה יושב הפחד?"

לדבריו, שיחה כזו עשויה לסייע בהבחנה בין חששות מבוססים לבין פחדים שהתעצמו בעקבות המאבק הציבורי. "את הדברים המנופחים אפשר לפוגג, את הדברים האמיתיים אפשר למקד".

עם זאת, הרב מדגיש כי הקשבה לאחר אינה מחייבת ויתור על עמדות או טשטוש ההבדלים. "התורה מושלמת. התורה היא האמת היחידה. אני לא כל התורה וגם אתה לא כל התורה. ולכל אחד יש מה לקבל מהשני על פי התורה".

הוא אף קורא להמשיך ולהשמיע ביקורת נוקבת כלפי מחנות אחרים, אך לעשות זאת מתוך הגינות והכרה גם בצדדים שבהם הם צודקים.

"תקוף את השמאל בדבר הכי בעייתי אצלו, אבל תהיה ענייני. ואיפה שהוא צודק, גם תגיד הוא צודק. תתקוף את העולם החרדי על מה שלא בסדר ואיפה שהם צודקים, תגיד, נכון, הם צודקים".

לקראת סיום השיעור שב הרב סגליס ומדגיש כי האחריות לשינוי מוטלת על כל אחד ואחד. "כל אחד צריך ליצור חבורה כזאת. כל אחד צריך לפתוח. יש צימאון אדיר בעם ישראל לשיח של אחדות", הוא אומר, ומבהיר כי בניית האמון תדרוש תהליך ממושך.

"אתה רוצה להחזיר בתשובה? תחזור בתשובה. אתה רוצה להשפיע בעם ישראל? תגדיל גם את ההשפעה הטובה מכל צד עליך, ותתגדל עם עם ישראל. ואת כל הטוב שלך תשפיע החוצה".

את דבריו הוא חותם בקריאה שלא לזלזל בכוחם של צעדים קטנים לחולל שינוי: "אל תבוזו ליום קטנות. זו השעה שצריך לפעול, זה הכיוון, זה היעד בעזרת השם".