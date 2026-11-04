בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשת בית דין רבני חב"ד והוציא צו ביניים המורה לעצור במיידית את כל העבודות המתבצעות בשטח בית העלמין העתיק בחברון.

כזכור, העתירות בנושא הוגשו לפני מספר חודשים על ידי בית דין רבני חב"ד, בטענה כי העבודות בחלקה האשכנזית ההיסטורית של העלמין מחללות קברים. מדובר בחלקה ששימשה את הקהילה החסידית בעיר לפני כמאה ושבעים שנה ובמקום טמונים כמה מגדולי חסידי חב"ד והיישוב היהודי, בראשם הרבנית מנוחה רחל, וכן רבנים בולטים נוספים כדוגמת הרב שמעון מנשה חייקין והרב הלל משה גלבשטיין.

השופט קבע בהחלטתו כי חוות הדעת ההלכתית והארכיאולוגית שהציג בית הדין מבססות חשש ממשי לקיומם של קברים מתחת לרמפה ובסמוך לה. בהחלטה הודגש כי מניעת פגיעה בלתי הפיכה בקברים, בכבוד המת ובקדושת בית העלמין גוברת בנסיבות העניין על הפיתוחים והשינויים המתוכננים.

יצויין כי מדובר בהחלטה במסגרת בקשה לצו ביניים, כאשר העתירה עצמה טרם הוכרעה.