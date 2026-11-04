מפגש מרגש במיוחד התקיים אתמול (שלישי) בכיכר דיזינגוף בתל אביב, כאשר דוד ואביבה סילברמן, הוריו של לוחם צה"ל רס"ל אוריאל אביעד סילברמן הי"ד, שנפל בקרב ברצועת עזה, הגיעו לבקר בדוכן התפילין שהקימה ישיבת ההסדר "לב תל אביב - שיר לנריה", שבה למד בנם.

מאחורי הדוכן ניצב סיפור יוצא דופן של גבורה, אמונה והמשכיות. התפילין של אוריאל, שהיו בתוך תפידנית שנשרפה בעקבות הפגיעה בטנק שבו לחם, שרדו באורח פלא ואף נותרו כשרות לשימוש.

הוריו של אוריאל החליטו לתרום את התפילין לזיכוי הרבים, וכיום הן משמשות יהודים המבקשים להניח תפילין בלב תל אביב. כך הפכו התפילין ששרדו את הקרב לחלק ממפעל הנצחה חי, הממשיך את דרכו של אוריאל גם לאחר נפילתו.

לצדן מוצבות בדוכן תפילין נוספות, שנתרמו לזכרו של תלמיד הישיבה, הלוחם לביא גיהסי הי"ד. מדי יום מגיעים למקום עוברים ושבים ומניחים תפילין לזכרם של שני הלוחמים שנפלו על הגנת העם והארץ.

את הביקור המיוחד ליווה ראש הישיבה, הרב ניר יעקב מס, שלחם בסמוך לאוריאל בחאן יונס ונפצע יומיים בלבד לפני הקרב שבו נפל תלמידו, באזור סמוך למקום נפילתו.

אלא שהמפגש לא עסק רק בסיפור התפילין ששרדו את האש. לצד הזיכרונות מהקרב ומדמותו של אוריאל, ביקשו בני המשפחה להמשיך ולהפיץ גם את השמחה שאפיינה אותו בחייו.

אוריאל אהב במיוחד לאפות ולבשל, ובאמצעות המאכלים שהכין נהג לשמח את הסובבים אותו. אהבתו זו הפכה לאחר נפילתו לדרך נוספת להנצחת זכרו.

במהלך הביקור חולקו למניחי התפילין ולעוברים והשבים "העוגיות של אוריאל", שנאפו על פי המתכון האהוב עליו. בני משפחת סילברמן ממשיכים לאפות את העוגיות ולחלק אותן ברחבי הארץ, וכך להעניק לאחרים משהו מהטעם ומהשמחה שהותיר אחריו.

בישיבה תיארו בהתרגשות את המפגש המיוחד ואת החיבור שנוצר בין סיפורו של אוריאל לבין האנשים שהגיעו לדוכן.

"לעמוד ליד הדוכן ולראות את ההתרגשות של מניחי התפילין לצד הסיפור של אוריאל והברכות על העוגיות הטעימות, זו חוויה מרגשת שמחברת את הלב הפועם היהודי המופלא והמתוק", סיפרו.

בסיום ביקשו בישיבה להודות להוריו של אוריאל על הדרך שבה בחרו להמשיך ולהאיר את זכרו של בנם.

"משפחת סילברמן האהובים, תודה שאתם נותנים לנו מהאור ומהמתיקות של אוריאל הי"ד. חיוכו, טוב ליבו ואישיותו חסרים מאוד בבית המדרש שלנו".

את דבריהם חתמו בתפילה למשפחה: "אנו מתפללים שהקב"ה ישלח לכם כוחות עצומים, לצד רגעים של סיפוק, שמחה ונחמה".