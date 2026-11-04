Watch Live: 2026 midterm election results, news and analysis | CBS News

בארצות הברית החלה הלילה (רביעי) ספירת הקולות בבחירות אמצע הכהונה, שבמסגרתן ייקבע הרכב שני בתי הקונגרס, לצד בחירת מושלים במדינות שונות.

הרפובליקנים והדמוקרטים ממתינים לתוצאות שעשויות לשנות את יחסי הכוחות בוושינגטון, אם כי ההכרעה על השליטה בקונגרס עשויה להימשך כמה ימים.

הקלפיות הראשונות נסגרו בשעה 1:00 בלילה שעון ישראל, בחלקים ממדינות קנטקי ואינדיאנה. במהלך הלילה ייסגרו בהדרגה הקלפיות במדינות נוספות, עד לסיום ההצבעה בכל 50 המדינות.

עדכונים שוטפים:

02:28 - הסנאטור הדמוקרטי מארק וורנר נבחר לכהונה רביעית בסנאט האמריקני מטעם מדינת וירג'יניה, לאחר שגבר על יריבו הרפובליקני, ברט מיזוסאווה.

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02:00 - הקלפיות נסגרות כעת במדינות ג'ורג'יה, קנטקי, קרוליינה הדרומית, ורמונט, וירג'יניה ואינדיאנה.

WATCH LIVE: 2026 Midterm Election Results

במוקד הבחירות עומדת השליטה בשני בתי הקונגרס האמריקני, בית הנבחרים והסנאט. שני הגופים אחראים לחקיקה, לאישור תקציבים ולפיקוח על הרשות המבצעת, אך נבדלים זה מזה בהרכבם, במשך כהונת חבריהם ובסמכויותיהם.

בית הנבחרים מונה 435 חברים בעלי זכות הצבעה, הנבחרים במחוזות בחירה ברחבי המדינה. מספר הנציגים המוקצה לכל מדינה נקבע בהתאם לגודל אוכלוסייתה, כך שמדינות גדולות כמו קליפורניה מיוצגות באמצעות עשרות חברי קונגרס, בעוד שמדינות קטנות שולחות נציג אחד בלבד.

כהונתם של חברי בית הנבחרים נמשכת שנתיים, ולכן כל 435 המושבים עומדים לבחירה מחדש בכל מערכת בחירות לקונגרס. מפלגה הזוכה ב-218 מושבים לפחות מחזיקה ברוב בבית, כאשר כל המושבים מאוישים.

בסנאט, לעומת זאת, מכהנים 100 חברים, שניים מכל אחת מ-50 המדינות, ללא קשר למספר תושביהן. תקופת כהונתו של סנאטור היא שש שנים, ובכל שנתיים עומד לבחירה כשליש מהמושבים, במטרה להבטיח רציפות בפעילות הבית.

במערכת הבחירות הנוכחית עומדים להכרעה 35 מושבים בסנאט, מהם 33 במסגרת מחזור הבחירות הרגיל ושניים נוספים בבחירות מיוחדות בפלורידה ובאוהיו.

לצד הבחירות לקונגרס, האמריקנים מצביעים גם בבחירות למושלי מדינות, לבתי מחוקקים מדינתיים ולמשרות ציבוריות נוספות. בחלק מהמדינות נערכים במקביל משאלי עם בנושאי חקיקה ומדיניות ציבורית.

המאבק על השליטה בבית הנבחרים צמוד במיוחד, לנוכח הרוב המצומצם שבו מחזיקים הרפובליקנים. העברת מספר קטן יחסית של מושבים לידי הדמוקרטים עשויה להספיק כדי להעביר אליהם את השליטה בבית.

בסנאט נקודת הפתיחה של הרפובליקנים נוחה יותר. ערב הבחירות מחזיקה המפלגה ב-53 מושבים, לעומת 45 מושבים של הדמוקרטים ושני סנאטורים עצמאיים המשתפים עמם פעולה.

כדי להשיג רוב של 51 מושבים בסנאט, נדרשים הדמוקרטים להגדיל את כוחם בארבעה מושבים נטו. מאחר שרק 35 מתוך 100 המושבים עומדים לבחירה הפעם, לתוצאות ההתמודדויות הצמודות עשויה להיות השפעה מכרעת על השליטה בבית העליון של הקונגרס.