רעידת אדמה פוליטית בארצות הברית: המפלגה הדמוקרטית רשמה הלילה (רביעי) ניצחון גורף בבחירות האמצע לקונגרס, כאשר על פי תחזיות כלי התקשורת האמריקניים הצליחה להשתלט הן על הסנאט והן על בית הנבחרים.

התוצאה מהווה מפלה משמעותית לנשיא דונלד טראמפ, שאיבד את הרוב הרפובליקני בשני בתי הקונגרס, שנתיים בלבד לאחר שנבחר לכהונתו השנייה בבית הלבן.

ההישג הדמוקרטי התברר כרחב מהצפוי. המפלגה הצליחה להעביר לידיה מושבים רפובליקניים במדינות שמרניות, ובהן טקסס, דרום קרוליינה, קנזס ואוהיו. בסנאט הצליחו הדמוקרטים להפוך שישה מושבים שהוחזקו בידי הרפובליקנים, ובבית הנבחרים השיגו לפחות שמונה מושבים נוספים.

התוצאות משקפות את חוסר שביעות הרצון של חלקים נרחבים בציבור האמריקני מתפקוד ממשל טראמפ, בעיקר בכל הנוגע למצב הכלכלי, ליוקר המחיה ולהשלכות המלחמה באיראן על מחירי הדלק והוצאות משקי הבית.

אחד הניצחונות הבולטים נרשם בטקסס, מדינה הנחשבת למעוז רפובליקני ותיק. המועמד הדמוקרטי לסנאט, ג'יימס טלריקו, גבר על התובע הכללי של המדינה, קן פקסטון, שנהנה מתמיכתו של טראמפ. במקביל, המועמדת הדמוקרטית ג'ינה הינוחוסה ניצחה את המושל הרפובליקני גרג אבוט.

גם בדרום קרוליינה נרשם הישג דמוקרטי משמעותי, כאשר המפלגה הצליחה להעביר לידיה מושב בסנאט. בקנזס ניצח הדמוקרט אדם המילטון את הסנאטור הרפובליקני המכהן רוג'ר מרשל, והפך לדמוקרט הראשון שנבחר לסנאט מטעם המדינה זה 94 שנים.

באוהיו הצליח הדמוקרט שרוד בראון להביס את הסנאטור הרפובליקני ג'ון האסטד, ובאיווה ניצח הדמוקרט ג'וש טורק את המועמדת הרפובליקנית אשלי הינסון.

גם בצפון קרוליינה ספג טראמפ מכה פוליטית, כאשר המושל הדמוקרטי לשעבר רוי קופר ניצח את מייקל ווטלי, לשעבר יו"ר הוועדה הלאומית הרפובליקנית, שנבחר להתמודד בתמיכת הנשיא.

בג'ורג'יה הצליח הסנאטור הדמוקרטי ג'ון אוסוף לשמור על מושבו, ובניו המפשייר ניצח הדמוקרט כריס פאפאס במרוץ לסנאט. לצד זאת, הדמוקרטית קישה לאנס בוטומס ניצחה בבחירות למושלות ג'ורג'יה, לאחר 24 שנות שלטון רפובליקני במדינה.

למרות ההפסדים, הרפובליקנים רשמו גם כמה ניצחונות. בפלורידה ניצח ביירון דונלדס, שנתמך בידי טראמפ, במרוץ לתפקיד המושל, ואילו הסנאטורית הרפובליקנית אשלי מודי הצליחה לשמור על מושבה בסנאט.

אלא שההישגים הללו לא הספיקו כדי למנוע את המהפך הכולל בקונגרס. הרפובליקנים, שנכנסו לבחירות עם רוב של 53 מושבים בסנאט, איבדו את השליטה בבית העליון, ובמקביל איבדו גם את הרוב בבית הנבחרים.

במהלך מערכת הבחירות ניסה טראמפ להפוך את ההצבעה למשאל אמון בדרכו הפוליטית. הנשיא קרא לתומכיו להצביע כאילו שמו מופיע על פתק ההצבעה, ואף השתתף בעשרות עצרות בחירות בניסיון לסייע למועמדים הרפובליקנים.

אלא שלאחר שהתבררו ממדי ההפסד, בחר הנשיא להדגיש כי הוא עצמו לא התמודד בבחירות. ברשת החברתית Truth Social טען כי אילו היה מתמודד, היה משיג ניצחון סוחף.

בריאיון לניו יורק טיימס הבהיר טראמפ כי הוא מוכן לקבל את תוצאות הבחירות, ואף הביע נכונות לשתף פעולה עם הדמוקרטים.

"נעבוד עם הדמוקרטים, ואנחנו, אתם יודעים, מצפים לעבוד איתם. כנראה נצליח להגיע להסדר כלשהו", אמר הנשיא.

בראיון נפרד ל"וול סטריט ג'ורנל" הודה טראמפ כי המלחמה באיראן הייתה אחד הגורמים להפסדי המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע, אך הבהיר כי אינו מתחרט על ההחלטה לצאת למלחמה.

"איראן הייתה חלק מהעניין. אני לא חושב על זה. עשיתי את הדבר הנכון. הייתי עושה את זה שוב", אמר הנשיא.

הדברים נאמרו על רקע ההערכות כי טראמפ ייאלץ לשנות את אופן התנהלותו מול הקונגרס, לאחר שבשנתיים הראשונות לכהונתו נהנה משליטה רפובליקנית בשני הבתים.

הסנאטור הדמוקרטי הוותיק צ'אק שומר התייחס במסיבת עיתונאים לתוצאות בחירות האמצע.

"אנחנו נפעל למען אזרחי ארצות הברית, עם הנשיא או בלעדיו", אמר שומר, והוסיף: "אני מקווה שהרפובליקנים ילמדו את הלקח שלא השכילו להבין עד הלילה: הקשיבו לעם האמריקני".

עוד אמר שומר: "יש לנו שלוש מילים עבור העם האמריקני: ההקלה והסיוע בדרך".

מאחורי המהפך הפוליטי עומדת גם תמונת מצב ציבורית קשה עבור הנשיא. על פי נתוני סקרי הבוחרים, כמחצית מהמצביעים ראו בבחירות הזדמנות להביע מחאה נגד טראמפ, וכשלושה רבעים מהם הביעו כעס או חוסר שביעות רצון מכיוונה של ארצות הברית.

עוד עלה כי כ-70 אחוזים מהמצביעים מעוניינים שהקונגרס יפעיל פיקוח משמעותי יותר על הנשיא ויגביל את כוחו.

יוקר המחיה היה אחד הנושאים המרכזיים שהעסיקו את הבוחרים. לצד האינפלציה והחשש מהמצב הכלכלי, גם המלחמה באיראן והעלייה במחירי הדלק בעקבותיה הפכו לסוגיה פוליטית מרכזית.

טראמפ, שביקש להציג את מדיניותו הכלכלית והביטחונית כהצלחה, נאלץ להתמודד עם ציבור בוחרים שחלקים גדולים ממנו הביעו חוסר שביעות רצון מהשלכות המדיניות על חיי היומיום.

השלכות המהפך צפויות להיות משמעותיות במיוחד עבור הנשיא האמריקני. השליטה הדמוקרטית בשני בתי הקונגרס תאפשר למפלגה לבלום יוזמות חקיקה של טראמפ, להקשות על אישור תקציבים ולפתוח בחקירות פרלמנטריות נגד גורמים בממשלו.

בסנאט יוכלו הדמוקרטים לעכב ואף למנוע מינויים בכירים של הנשיא, לרבות מינויים למערכת המשפט הפדרלית. בבית הנבחרים יוכלו להפעיל את סמכויות הפיקוח של ועדות הקונגרס ולדרוש מסמכים ועדויות מבכירי הממשל.

בין הנושאים שעשויים לעמוד במוקד העימותים נמצאים המלחמה באיראן, מדיניות ההגירה והגירושים של הממשל, והטענות הדמוקרטיות לשחיתות ולניגודי עניינים.

עם זאת, טראמפ ימשיך להחזיק בסמכויותיו כנשיא, לרבות סמכויותיו בתחום מדיניות החוץ והביטחון וזכות הווטו על חקיקה שתעבור בקונגרס. לפיכך, המהפך אינו מבטל את יכולתו לפעול, אך הוא משנה באופן משמעותי את מאזן הכוחות בוושינגטון.

עבור הדמוקרטים, הניצחון מסמן חזרה למרכז הזירה הפוליטית לאחר שנתיים שבהן נאלצו להתמודד עם נשיא רפובליקני שנהנה מרוב בשני בתי הקונגרס. כעת הם יידרשו להוכיח כי ביכולתם לתרגם את ההישג בקלפי להשפעה ממשית על מדיניות הממשל.

עבור טראמפ, לעומת זאת, תוצאות הבחירות מסמנות את תחילתו של פרק פוליטי מורכב בהרבה. הנשיא, שביקש לקבל מהבוחרים גיבוי להמשך דרכו, ייאלץ לנהל את השנתיים האחרונות לכהונתו מול קונגרס הנשלט בידי יריביו.

הבחירות אמנם לא עסקו בזהותו של הנשיא הבא, אך הבוחרים שינו את מאזן הכוחות בוושינגטון באופן שעשוי להשפיע על המשך כהונתו של טראמפ ועל המאבק הפוליטי לקראת הבחירות לנשיאות בשנת 2028.