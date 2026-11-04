ועדת הבחירות המרכזית הודיעה הבוקר (רביעי) כי השלימה את מבצע הבקרה המקיף על תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, וכי בבדיקות שנערכו לא נמצאו ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או על שינוי בתוצאות.

ההודעה פורסמה לקראת הגשת התוצאות הרשמיות לנשיא המדינה יצחק הרצוג, הצפויה להתקיים היום, ולאחר בדיקת אלפי קלפיות וכלל הפניות שהתקבלו מהמפלגות ומהציבור.

מבצע הבקרה נמשך שישה ימי עבודה, מ-28 באוקטובר ועד אתמול, ובמסגרתו נבדקו הפרוטוקולים של 9,069 קלפיות, המהוות כ-75% מכלל 12,018 הקלפיות הרגילות שהופעלו בבחירות.

מדובר בהרחבה משמעותית של היקף הבדיקות בהשוואה לבחירות לכנסת ה-25. באותה מערכת בחירות נבדקו 5,100 קלפיות, שהיוו 43.5% מכלל הקלפיות, ואילו הפעם גדל מספר הקלפיות שנבדקו בכ-78%.

הבדיקות לא הסתפקו בבחינת הנתונים שהוזנו למערכות ועדת הבחירות. ב-350 קלפיות נערכה בדיקה מעמיקה של חומרי ההצבעה והתיעוד, שכללה במידת הצורך גם עיון בפתקי ההצבעה ובפנקסי המצביעים.

אחד ממוקדי המבצע היה בירור הטענות שהעלו הסיעות ורשימות המועמדים בנוגע לתוצאות בקלפיות שונות.

לוועדת הבחירות הוגשו 2,452 פניות מטעם הסיעות והרשימות, שהתייחסו ל-1,350 קלפיות. על פי הודעת הוועדה, כל הפניות נבדקו, ובמקרים שבהם התברר כי יש צורך בתיקון, הוא בוצע בהתאם לרישומים ולחומרי ההצבעה.

במקביל נבחנו גם 1,239 פניות שהתקבלו מהציבור במהלך יום הבחירות ולאחריו, בנוגע לאירועים הקשורים לטוהר הבחירות ב-750 קלפיות. גם במקרה הזה הודיעה הוועדה כי כל הפניות נבדקו.

לצד הפניות שהתקבלו מהסיעות ומהאזרחים, נבחרו קלפיות נוספות לבדיקה על בסיס דיווחים שהועברו במהלך יום הבחירות, ובהם דיווחי מפקחי טוהר הבחירות שהוצבו בכל הקלפיות הרגילות.

הוועדה השתמשה גם בבדיקות סטטיסטיות שנועדו לזהות חריגות בתוצאות, במדגם אקראי ובאמות מידה נוספות לקביעת הקלפיות שייבדקו.

לצורך ביצוע המבצע הועסקו כ-250 עורכי דין מהשירות הציבורי, שפעלו לצד עובדי ועדת הבחירות המרכזית. עבודת הבקרה נערכה בשבעה חדרי בדיקה ובחמ"ל ייעודי, במשמרות בוקר וערב.

בוועדה הדגישו כי מטרת הבדיקות הייתה לוודא שהתוצאות שנרשמו משקפות במדויק את הכרעת הבוחרים, תוך מתן מענה לפניות שהוגשו וביצוע תיקונים במקרים שבהם נמצאה לכך הצדקה.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, התייחס להיקף המבצע ולממצאיו.

"במסגרת מבצע טוהר הבחירות נבדק באופן יסודי מספר חסר תקדים של קלפיות", אמר סולברג.

לדבריו, "היקף המבצע ואיכותו מעידים על מחויבותה הגבוהה של ועדת הבחירות לשיקוף רצון הבוחר באופן מדויק ככל הניתן".

ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, הדגיש כי אף פנייה שהתקבלה במהלך המבצע לא נותרה ללא בדיקה.

"כל פנייה שהתקבלה מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור נבדקה לגופה. במקומות שבהם נדרשו תיקונים, הם בוצעו על בסיס הרישומים וחומרי ההצבעה", מסר.

ליבנה הוסיף כי הבדיקות נועדו להבטיח את אמון הציבור בתוצאות הבחירות ולהעמיד לרשות הסיעות והבוחרים הליך בקרה יסודי ושקוף.

"זו האחריות שלנו כלפי הבוחרים וכלפי הרשימות שהתמודדו: לבדוק כל טענה ביסודיות, לתקן כשצריך ולפרסם את הממצאים בשקיפות", אמר.